B.Manekas karjerą tęs Kinijoje

Skelbiama, kad 26-erių amerikietis atstovaus Nandzingo „Monkey Kings“ klubui aukščiausioje Kinijos lygoje.
206 cm ūgio B.Manekui praėjęs sezonas „Žalgirio“ gretose buvo antrasis ir Eurolygoje jis per 9 minutes pelnė 3,3 taško, atkovojo 1,2 kamuolio ir rinko 1,9 naudingumo balos.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) aukštaūgis per 14 minučių pelnė 6,7 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir rinko 6,1 naudingumo balo.
Vėliau aukštaūgis buvo skolinamas Mersino MSK klubui Turkijoje, o sezoną užbaigė Puerto Rike.
