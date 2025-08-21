Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

B.Manekas karjerą tęs Kinijoje

2025-08-21 10:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 10:18

B.Manekas žais Azijoje (Žalgirio nuotr.)

Buvęs Kauno „Žalgirio“ puolėjas Brady Manekas rado naują karjeros stotelę.

0

Skelbiama, kad 26-erių amerikietis atstovaus Nandzingo „Monkey Kings“ klubui aukščiausioje Kinijos lygoje.

206 cm ūgio B.Manekui praėjęs sezonas „Žalgirio“ gretose buvo antrasis ir Eurolygoje jis per 9 minutes pelnė 3,3 taško, atkovojo 1,2 kamuolio ir rinko 1,9 naudingumo balos.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) aukštaūgis per 14 minučių pelnė 6,7 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir rinko 6,1 naudingumo balo.

Vėliau aukštaūgis buvo skolinamas Mersino MSK klubui Turkijoje, o sezoną užbaigė Puerto Rike.

