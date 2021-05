Aštuntfinalyje kritęs ir raketę daužęs Medvedevas emocingai kaltino dangą

Po dviejų atkaklių setų D.Medvedevo žaidimas drastiškai suprastėjo paskutiniame mačo trečdalyje. Rusas jame tik 42 proc. atvejų kamuoliuką paduodavo pirmuoju mėginimu, nors iki tol jo procentas siekė bent 70. Nepavykus paduoti pirmu mėginimu, rusas turėdavo labai rimtų problemų, nes antraisiais padavimais laimėjo vos 27 proc. įžaistų kamuoliukų. Antrajame geime D.Medvedevui dar pavyko neutralizuoti „break pointą“, bet likusią mačo dalį jis pralaimėjo rezultatu 0:5.

D.Medvedevui šis turnyras buvo pirmas po užsikrėtimo covid-19. 10 dienų lovoje pragulėjęs rusas į turnyrą Madride atvyko stengdamasis apsiprasti su grunto danga, bet tai jam sunkiai sekėsi. Dar trečiadienio mače su ispanu Alejandro Davidovičiumi Fokina rusas aiškiai išsakė savo neapykantą grunto dangai.

