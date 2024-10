Artūro Karnišovo teiginiai turėtų neraminti Mato Buzelio gerbėjus: pasakė, kokie yra Čikagos klubo sezono tikslai

„Tikiuosi būsiu pasirengęs pirmoms rungtynėms. Jaučiuosi taip, lyg turėčiau naują kelią. Jaučiuosi pakankamai sveikas, kad galėčiau žaisti ir tai yra svarbiausia“, – sakė po menisko traumos į rikiuotę grįžtantis kitos NBA žvaigždės LaMelo Ballo vyresnysis brolis.

Iki L.Ballui patiriant traumą 2022 m. pradžioje Čikagos klubas buvo vienas Rytų konferencijos lyderių, tačiau jam iškritus ypač suprastėjo komandos gynyba ir greitasis puolimas, ko pasekoje „buliai“ iškrito jau pirmajame atkrintamųjų etape.

Lonzo Ball when asked if he'll be in uniform on Opening Night.



“Yeah, that’s the goal. Can’t tell the future but that’s the plan I’m on and I think I’ll be ready for the first game." pic.twitter.com/IBCnU2I2Ae

