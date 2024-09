Skaudi žinia: mirė legendinis NBA krepšininkas

„Dikembe Mutombo buvo didesnis už gyvenimą, – cituojamas NBA komisaras Adamas Silveris. – Aikštėje jis buvo vienas geriausių metimų blokuotojų ir gynybos žaidėjų per visą istoriją. Už aikštės ribų jis buvo atviraširdis žmogus, kuris visą save sudėjo į pagalbą kitiems.“

Informuojama, kad Anapilin buvęs krepšininkas iškeliavo apsuptas šeimos ir artimųjų.

RIP to the great Dikembe Mutombo, one of the greatest shot blockers in NBA history. 🙏 pic.twitter.com/z8NfnGWgFl