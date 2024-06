Svajonės išsipildymas: Matą Buzelį pasirinko gimtasis Čikagos „Bulls“ klubas

Nors Lietuvos ir JAV pilietybę turinčiam 19-mečiui pagal paskutines ESPN prognozuotas buvo žadėtas net penktasis šaukimas, tačiau įvykiai ryškiausiam pastarojo dešimtmečio Lietuvos krepšinio talentui susiklostė dar palankiau ir jį pasirinko gimtasis Čikagos „Bulls“ klubas.

Šiame klube vykdomuoju krepšinio operacijų viceprezidentu nuo 2020-ųjų dirba Lietuvos krepšinio legenda Artūras Karnišovas, o išgirdęs savo pavardę M. Buzelis graudnosi, o jo akyse pasirodė džiaugsmo ašaros.

