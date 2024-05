Matas Buzelis šoktelėjo į viršų naujausiame ESPN reitinge

Į sąrašą pirmą kartą pateko ir LeBrono Jameso sūnus Bronny Jamesas, kuriam skirta 54-oji vieta.

Penktąjį šaukimą naujokų biržoje turės Detroito „Pistons“ ekipa.

Lietuvis pastarąjį mėnesį dalyvavo „NBA Draft Combine“ stovykloje Čikagoje, kur gerai pasirodė NBA klubams.

ESPN reitinge pirmasis šaukimas žadamas 216 cm ūgio prancūzui Alexa Sarrui, kurį turėtų pašaukti Atlantos „Hawks“. Skelbiama, kad Atlantos ekipa yra pasiryžusi sustiprinti savo priekinę liniją, todėl atsigręžė į anksčiau dešimtu numeriu reitinguotą A. Sarrą.

Pastarajį sezoną 19-metis prancūzas žaidė Perth „Wildcats“ ekipoje Australijoje, kur rinko po 9,7 taško, atkovodavo po 4,4 kamuolio, blokuodavo po 1,3 metimo, o dvitaškius metė 52 proc. taiklumu.

Alexandre Sarr Mixtape 💿



(They Not Like Us - Kendrick Lamar 🎵) pic.twitter.com/4lrHANMegR