„Anadolu Efes“ dramatiškai išvengė sensacijos ir pasiekė Eurolygos finalo ketvertą

Nei viena ekipa nuo 2008-2009 metų sezono, kai buvo įvesta serija iki trijų pergalių, nebuvo laimėjusi atsilikinėdama 0:2.

Madrido klubas neturėjo šansų pirmose dviejose akistatose Stambule, dukart dramatiškai triumfavo namuose, bet paskutinės pergalės pritrūko svečių teritorijoje.

Kaip bebūtų, „Anadolu Efes“ yra viena favoričių kelti į viršų Eurolygos trofėjų. Klubas finalo ketverte žais antrąkart iš eilės.

Tuo tarpu Madrido ekipa pirmą kartą nuo 2016-ųjų metų nebus Eurolygos finalo ketverte. Klubas stipriai nukraujavo sezono metu – traumą patyrė Anthony Randolphas, į NBA išvyko Gabrielis Deckas, Facundo Campazzo.

Šeimininkus į pergalę vedė naudingiausias karjeros Eurolygoje rungtynes sužaidęs Chrisas Singletonas. Amerikietis pelnė 26 taškus ir surinko 38 naudingumo balus.

„Real“ nuo pat rungtynių pradžios uždavė gerą toną. Ispanų žaidime buvo kur kas mažiau susikaustymo – Rudy Fernandezas ir Sergio Llullas drąsiai svaidė metimus atsilošę ar iš labai toli, o toks pasitikėjimo kreditas davė rezultatų (36:41).

Verta paminėti, kad vienas „Anadolu Efes“ lyderių Shane‘as Larkinas atrodė visiškai ne savas. Turkijos pilietybę turintis amerikietis per pirmąją pusę pro šalį sviedė visus tris tolimus metimus ir kartą suklydo.

