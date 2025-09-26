Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazo situacija Tokijuje tebėra neaiški

2025-09-26 23:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 23:01

Tokijuje (Japonija) įsibėgėjo ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships" vyrų teniso turnyras.

Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) įsibėgėjo ATP 500 serijos „Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships“ vyrų teniso turnyras.

0

Čilietis Alejandro Tabilo (ATP-72), kuris į Tokiją atvyko po triumfo ATP 250 turnyre Kinijoje, jau pirmajame mače 6:1, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7) krito prieš belgą Zizou Bergsą (ATP-45). Belgas tapo kitu ispano Carloso Alcarazo (ATP-1) varžovu.

Tiesa, vis dar neaišku, ar C. Alcarazas tęs turnyrą. Ispanas pirmajame turnyro mače susižeidė čiurną, bet užbaigė tą mačą ir iškovojo pergalę. Penktadienį C. Alcarazas nesitreniravo ir, anot „Marcos“, tik šeštadienį nuspręs, ar stos į kovą su Z. Bergsu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) 7:5, 7:6 (7:4) palaužė portugalo Nuno Borgeso (ATP-51) pasipriešinimą.

Po mačo T. Fritzas žurnalistams aiškino, kad privalo pasiekti C. Alcarazo arba italo Janniko Sinnerio lygį, jei nori iškovoti „Didžiojo kirčio“ titulą.

„Aš negaliu tiesiog laukti, kada Alcarazas su Sinneriu sužais kokį prastą „Didžiojo kirčio“ turnyrą ir tada bandyti jį laimėti. Man reikia nebijoti žaisti su Alcarazu ir Sinneriu, reikia pasiekti jų lygį ir rimtai su jais kovoti. Aš jaučiu, kad jie visada stovės mano kelyje, jei aš norėsiu pasiekti viršūnę“, – sakė T. Fritzas.

Italas Matteo Berrettini (ATP-56), kuris neseniai po beveik 3 mėnesių pertraukos dėl traumos grįžo į kortą, pasiekė aštuntfinalį, o ten 6:7 (4:7), 2:6 pralaimėjo norvegui Casperui Ruudui (ATP-12).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,2226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

