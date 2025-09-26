Alcarazo situacija Tokijuje tebėra neaiški

Čilietis Alejandro Tabilo (ATP-72), kuris į Tokiją atvyko po triumfo ATP 250 turnyre Kinijoje, jau pirmajame mače 6:1, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7) krito prieš belgą Zizou Bergsą (ATP-45). Belgas tapo kitu ispano Carloso Alcarazo (ATP-1) varžovu.
Tiesa, vis dar neaišku, ar C. Alcarazas tęs turnyrą. Ispanas pirmajame turnyro mače susižeidė čiurną, bet užbaigė tą mačą ir iškovojo pergalę. Penktadienį C. Alcarazas nesitreniravo ir, anot „Marcos“, tik šeštadienį nuspręs, ar stos į kovą su Z. Bergsu.
MARCA reports that Alcaraz is still feeling some pain in his left ankle 24h after what happened yesterday in his match vs. Baez.
He didn't practice today and will decide tomorrow if he steps on the court vs. Bergs or not.
Match is last on tomorrow.https://t.co/CWr0EdUTWp
Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5) 7:5, 7:6 (7:4) palaužė portugalo Nuno Borgeso (ATP-51) pasipriešinimą.
Po mačo T. Fritzas žurnalistams aiškino, kad privalo pasiekti C. Alcarazo arba italo Janniko Sinnerio lygį, jei nori iškovoti „Didžiojo kirčio“ titulą.
„Aš negaliu tiesiog laukti, kada Alcarazas su Sinneriu sužais kokį prastą „Didžiojo kirčio“ turnyrą ir tada bandyti jį laimėti. Man reikia nebijoti žaisti su Alcarazu ir Sinneriu, reikia pasiekti jų lygį ir rimtai su jais kovoti. Aš jaučiu, kad jie visada stovės mano kelyje, jei aš norėsiu pasiekti viršūnę“, – sakė T. Fritzas.
Italas Matteo Berrettini (ATP-56), kuris neseniai po beveik 3 mėnesių pertraukos dėl traumos grįžo į kortą, pasiekė aštuntfinalį, o ten 6:7 (4:7), 2:6 pralaimėjo norvegui Casperui Ruudui (ATP-12).
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,2226 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
