Aiškėja, kada dėl čempiono diržo kovos Eimantas Stanionis

Trečiadienį Y.Ugas ir E.Stanionis susitarė dėl kovos, kad išvengtų aukciono, kuriame turėjo būti parduodamos teisės į šią kovą.

Pusvidutinio svorio kategorijos kova, kurią tranliuos PBC, numatoma pavasarį Jungtinėse Amerikos Valstijose. ESPN šaltiniai teigė, kad data ir tiksli vieta dar nėra suplanuota.

Ši kova yra dalis WBA sugalvoto keturių kovotojų mini turnyro. Dar spalio mėnesį pirmoje šio mini turnyro kovoje WBA reguliarusis čempionas Jamalas Jamesas (27-2, 12 nokautų) susikovė su rusu Radžabu Butajevu (14-0, 11 nokautų). Nedaug kam žinomas, tačiau dar nenugalėtas 27-erių metų R.Butajevas devintame raunde privertė teisėjus stabdyti kovą ir šventė daug kam netikėtą pergalę.

Būtent R.Butajevas būtų kitas pirmas eilėje, kuris susikautų su Y.Ugaso ir E.Stanionio kovos nugalėtoju.

WBA prezidentas Gilbertas Mendoza įsakė surengti kovą tarp Y.Ugaso ir E.Stanionio, nepaisant to, kad kubietis itin garsiai reiškėsi socialiniuose tinkluose ir kaltino WBA korupcija, tačiau susitarti nebuvo lengva.

Primename, kad WBA buvo įpareigojusi Y.Ugą ginti titulą prieš E.Stanionį ir davė jiems 30 dienų susitarti dėl kovos sąlygų. Visgi 30 dienų terminas baigėsi maždaug lapkričio viduryje, o susitarimas nebuvo pasiektas. Tuomet kovos planavimas perėjo į vadinamąją „purse bid“ stadiją. Savotiškame aukcione turėjo būti parduodamos kovos organizavimo teisės, o į jas galėtų pretenduoti bet kuri bokso agentūra, registruota WBA sistemoje. Aukcionas turėjo vykti gruodžio 9-ą dieną Majamyje (JAV), o numatyta minimali statymo suma buvo 200 tūkst. JAV dolerių. Visgi per paskutiniąsias 24 valandas viskas pakrypo visiškai kita linkme ir WBA galėjo atšaukti aukcioną.

Y.Ugasas 2020 m. rugsėjo 6 d. skirtingu teisėjų sprendimo nugalėjo Abelį Ramosą ir laimėjo WBA reguliarųjį pasaulio čempiono diržą. 2021 m. sausio 29 d. WBA pranešė, kad iš M.Pacquiao atėmė „Super“ čempiono diržą dėl filipiniečio neaktyvumo. Taip Y.Ugasas buvo paaukštintas iki „Super“ čempiono statuso. Rugpjūtį jis galiausiai susikovė su M.Pacquiao ir įrodė savo pranašumą, nors tada buvo planuojama, kad su M.Pacquiao kovos E.Spence‘as.

E.Stanionis yra WBA reitingo lyderis, o paskutinį kartą kovojo rūgpjūčio mėnesį, kai po keturių raundų buvo nutraukta jo kova su Luisu Collazo ir nugalėtojas nepaskelbtas dėl pastarojo traumos susitrenkus galvomis.

