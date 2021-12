Tommy Furry su Jake'u Paulu nekovos: britą pakeis kitas kovotojas

Skelbiama, kad T.Fury turi problemų su sveikata ir trauma trukdys jam žengti į ringą. J.Paulas oficialiai paskelbė, kad T.Fury keičia buvęs UFC kovotojas Tyronas Woodley, kurį J.Paulas įveikė šių metų liepos mėnesį.

Nors T.Woodley iš karto reikalavo revanšo, tačiau J.Paulas nusprendė jo nesuteikti ir derėjosi su T.Fury.

„Tai oficialu, T.Fury yra didžiausia bokso kalė. Jis pasitraukė iš kovos. Jis tai padarė dėl „medicininės būklės“, bet kas žino, kas vyko toje stovykloje? Iš pradžių negalėjau patikėti šiomis naujienomis. Dar ir dabar tai neatrodo realu. Jis galėjo gauti didžiausią savo gyvenimo pinigų krepšį, bet dabar sėdės namuose ir mokės 60 dolerių už tai, kad mane pamatytų. Aš kovojau su lūžusia nosimi, kovojau sirgdamas…

Tai yra boksas. Tai oficialu, jis yra išsigandęs ir manau, kad jis palūžo dėl spaudimo. Gera žinia ta, kad ponas Tyronas Woodley treniravosi. Mes jam paskambinome ir pasiūlėme kovą. Duosiu jam papildomus 500 tūkst. JAV dolerių, jeigu jis mane nokautuos. Pirmoje kovoje aš jo nenokautavau, bet dabar aš sugrįšiu ir iškovosiu beprotišką pergalę, sukursiu įsimintiną nokautą. Šou tęsiasi“, – savo vaizdo įraše skelbė J.Paulas.

Anksčiau T.Fury sakė, kad jam ši kova tik tam, jog užsidirbtų pinigų, o pergalė jam nesuteiktų „jokių nuopelnų bokso pasaulyje“.

22-ejų metų T.Fury per septynias kovas yra nenugalėtas, tuo tarpu J.Paulas savo sąskaitoje turi keturias pergales, tačiau kol kas nėra kovojęs nei su vienu tikru boksininku ir nugalėjo tik socialinių tinklų žvaigždę „AnEsonGib“, buvusią NBA žvaigždę Nate’ą Robinsoną bei mišrių kovos menų kovotojus Beną Askreną ir T.Woodley.

