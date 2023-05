A lygos turo apžvalga: lyderių trejetas bėga į priekį

Kontratakos. Į greitus išpuolius nepriekaištingai bėgęs Telšių „Džiugas“ pasiekė antrąją pergalę šiame sezone – 2:0 buvo nugalėtas Kauno rajono „Hegelmann“ klubas.

Telšiškiai iki tol išsiskyrė net dešimties nelaimėtų dvikovų seriją, per kurią tik du kartus sužaidė lygiosiomis. Taikliu smūgiu išsiskyrė Motiejus Burba, kuriam tai buvo antras įvartis per karjerą „Optibet A lygoje“.

Tendencija. „Ateities“ progimnazijos stadionas – tarsi užkeiktas mėlynai baltą aprangą vilkintiems futbolininkams.

Šiame stadione „Hegelmann“ futbolininkai „Optibet A lygos“ batalijose dar nė sykio nešventė pergalės. Maža to, jau per pirmas 12 rungtynių Andriaus Skerlos kariauna patyrė 7 pralaimėjimus – tiek, kiek per visą 2022 metų sezoną.

REKLAMA

REKLAMA

Sentimentai. FA „Šiauliai“ ekipa šventė pergalę svečiuose prieš Marijampolės „Sūduvą“ rezultatu 2:0, o abu rungtynių įvarčius mušė buvę sūduviečiai.

REKLAMA

Dvikovoje pasižymėję Jevhenas Jefremovas bei Eligijus Jankauskas įvarčių nešventė, o to priežastis – abu futbolininkai praeityje vilkėjo „Sūduvos“ marškinėlius. Eligijus Marijampolėje rungtyniavo iki 2020 metų, savo ruožtu, J. Jefremovas joje žaidė dar praėjusiame sezone.

Sausra. Sezono pradžioje neblogai veikęs „Sūduvos“ puolimas ir toliau stringa.

Varžovų vartų tinklas marijampoliečiams it užsiūtas – įvarčio nepavyksta įmušti jau penktame mače paeiliui. Tiesa, į pačių vartus kamuolys krenta itin dažnai, kadangi per pastaruosius tris turus sūduviai praleido net 11 taiklių smūgių.

REKLAMA

REKLAMA

Revanšas. Gargždų „Banga“ identišku rezultatu atsirevanšavo varžovams iš Alytaus – 2:1.

Su Alytaus DFK „Dainava“ dar sykį susigrūmę gargždiškiai savo sirgalių akivaizdoje vėl nepralaimėjo – ši serija tęsiasi nuo 2021 metų. Pozityvu tapo pusantro mėnesio nežaidusio vidurio gynėjo Ričardo Šveikausko sugrįžimas į rikiuotę.

Nuskriaudė. Buvęs „Bangos“ žaidėjas Ernestas Stočkūnas pelnė savo pirmą įvartį šiemet, prieš tai alytiškis pastaruosius du sezonus praleido Gargžduose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dainaviečiai antrame rate nenugalėjo abiejų savo konkurentų – „Džiugo“ bei „Bangos“ – ir su 14 taškų rikiuojasi šešti.

Neišnaudojo. Per pastarąjį mėnesį atsiskleidęs Ebuka Onah pirmame Vilniaus derbio kėlinyje turėjo progą išvesti komandą į priekį, bet nerealizavo baudinio. Tokiu būdu E. Onah nepasinaudojo galimybe sužaisti ketvirtą rezultatyvų mačą iš eilės.

Pirmasis čempionato trečdalis „Riteriams“ buvo itin nesėkmingas. Per 12 mačų surinkta vos 10 taškų – nuo pirmojo trejeto skiria net 16 taškų deficitas.

REKLAMA

Nepramušamas. Įspūdingu žaidimu ir toliau pasižymintis Edvinas Gertmonas atrėmė varžovų baudinį bei taip stipriai prisidėjo prie dar vienos Vilniaus „Žalgirio“ pergalės prieš „Riterius“ – 2:0.

Žalgiriečių vartų sargas tęsia įspūdingą seriją – saugomame vartų stačiakampyje kamuolys neatsidūrė jau 6 mačus iš eilės. Negana to, žaliai balti rezultatu 2:0 laimi ketvirtą sykį paeiliui.

Prisvilo. Pirmasis išbandymas Mariui Stankevičiui nenusisekė: „Kauno Žalgiris“ rungtynių pabaigoje krito prieš svečius iš Panevėžio – 0:1.

REKLAMA

Debiutą dar labiau apkartino ir tai, jog gynėjas Rosario Latouchentas aikštę paliko ne savo noru dar pirmame kėlinyje. Žaliai baltų gretose tai buvo vienintelis atliktas keitimas.

Stebina. Linas Klimavičius nenustoja dominuoti standartinių padėčių metu – vidurio gynėjas šiame „Optibet A lygos“ sezone pelnė jau 5-ąjį įvartį.

„Panevėžiui“ atstovaujantis gynėjas prisidėjo prie šešių komandos pelnytų įvarčių bei savo ekipoje pagal rezultatyvumą nusileidžia tik Ariagneriui Smithui. Beje, rezultatyvių perdavimų grafoje pirmaujantis Jeffrey Sarpongas savo sąskaitą papildė dar vienu tiksliu perdavimu – iš viso jų yra atlikęs šešis.