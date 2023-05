Švenčiant ilgai lauktą titulą Neapolyje neišvengta incidentų – vienas mirė, septyni sužeisti

Ketvirtadienį „Napoli“ Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynes su „Udinese“ baigė lygiosiomis 1:1, tačiau šis vienas iškovotas taškas leido užsitikrinti čempionų titulą.

Po rungtynių mieste prasidėjo šventė, o po kelių valandų pasipylė ir incidentai. Praėjus kelioms valandoms po rungtynių nuo šautinių žaizdų mirė žmogus, tačiau incidentas „niekaip nesusijęs su šventėmis“, visuomeniniam radijui RAI sakė Neapolio prefektas Claudio Palomba.

Scenes in Naples tonight after Napoli win their first league title for 33 years. pic.twitter.com/kkOOaWE1Xb