A lygos sezono derlius: simbolinėje rinktinėje dominuoja žalgiriečiai

Rafaelis Broetto („Panevėžys“): Legionierius iš Brazilijos atsitiesė po skaudžiomis traumomis pažymėtų sezonų ir šiemet Lietuvos čempionate sužaidė 29-erias rungtynes. Neretai kęsdamas skausmus, R. Broetto įspūdingai pradėjo sezoną ir buvo tapęs geriausiu kovo mėnesio žaidėju, jo metu nepraleisdamas nė vieno įvarčio. Pirmą kartą su „Panevėžiu“ „Optibet A lygos“ medaliu pasidabinęs vartininkas net 15 sykių išsaugojo vartus „sausus“ ir pagal šį komponentą buvo geriausias šiame sezone.

Klaudijus Upstas (Kauno rajono „Hegelmann“): Įprastai dešiniuoju krašto gynėju žaidęs kaunietis įrodė, kad solidus 2021-ųjų sezonas nebuvo atsitiktinumas. Šiemet K. Upstas per 32 susitikimus pelnė vieną įvartį, kuris buvo pirmasis nuo 2017 metų, bei 5 sykius rezultatyviai asistavo komandos draugams. „Hegelmann“ ekipos futbolininkas buvo pirmas Lietuvos čempionate pagal tikslius skersus perdavimus, kurių atliko 54-is. Be to, K. Upstas sėkmingai išpildė 87 driblingus, atsilikdamas vos nuo šešių varžovų ir tai yra dar vienas įrodymas, kad šiemetinis debiutas Lietuvos rinktinėje buvo neatsitiktinis.

Samuelis Odeoyibo (Kauno rajono „Hegelmann“): Futbolininkas iš Nigerijos buvo itin svarbi „Hegelmann“ komandos dalis bei šiemet sužaidė 34 mačus. Tarp aiškiai išreikštų vidurio gynėjų S. Odeoyibo labai išsiskyrė techniniais sugebėjimais bei atliko 18 smūgių, iš kurių 8 skriejo į vartų plotą. „Hegelmann“ atstovas pelnė 3 įvarčius ir išsiskyrė rezultatyviu perdavimu – ryškiausias epizodas buvo užfiksuotas paskutiniame sezono mače, kai futbolininkas galva pasiuntė kamuolį į vartus. Tai leido Kauno rajono klubui grįžti į kovą su Vilniaus „Riteriais“ bei išsikovoti vietą Konferencijų lygoje.

Nemanja Ljubisavljevičius (Vilniaus „Žalgiris“): Auksinis vidurio gynėjo kelias Lietuvoje tęsiasi – trečias sezonas su „Žalgiriu“ ir trečias iškovotas „Optibet A lygos“ titulas. Šiemet serbas irgi buvo nepralaužiama siena, laimėdamas 70 proc. dvikovų „ant žemės“ ir 72 proc. „antrame aukšte“. N. Ljubisavljevičius šiame sezone pelnė vieną įvartį – tas tikslus smūgis lėmė iškovotą pergalę prieš Gargždų „Bangą“. 2022-aisiais Lietuvos čempionate gynėjas pasirodė 24-eriose rungtynėse ir jas beveik visas sužaidė be keitimų, taip pat vaidindamas ir labai svarbią rolę tarptautiniame fronte.

Petaras Mamičius (Vilniaus „Žalgiris“): Pirmą sezoną „Žalgirio“ garbę gynęs ir Lietuvos čempionu tapęs kroatas neužtruko išsikovoti vietos starto sudėtyje bei vaidino svarbų vaidmenį, ypač per pirmus du ratus. Kairiojo krašto gynėjas aktyviai jungėsi į atakas ir tas atsispindi statistikoje. Įdomu tai, kad P. Mamičius visus tris savo pelnytus įvarčius pelnė per trejas skirtingas rungtynes su Gargždų „Banga“. Žalgirietis šiemet atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir su „Panevėžio“ saugu Jeffrey Sarpongu pasidalino 1–2 vietas šioje statistikos kategorijoje.

Francis Kyeremeh (Vilniaus „Žalgiris“): Legionierius iš Ganos taip pat šiemet džiaugėsi trečiuoju iš eilės „Optibet A lygos“ titulu ir prie to prisidėjo 7 įvarčiais bei 8 rezultatyviais perdavimais per 34 rungtynes. 2022-aisiais F. Kyeremeh Lietuvos čempionate pirmavo pagal „raktinių“ perdavimų skaičių per 90 minučių – jų atliko 1,1. Dešiniajame krašte žaidęs saugas pasižymėjo ir atliktų driblingų kategorijoje, jų išpildydamas 80. Ganietis pagal rezultatyvius perdavimus su „Kauno Žalgirio“ saugu Gratu Sirgėdu pasidalino 4–5 vietas, o pagal 80 atliktų smūgių į vartus neturėjo sau lygių.

Vilius Armanavičius (Kauno rajono „Hegelmann“): Tarpsezoniu Kauno rajono klubo atstovas pratęsė kontraktą su mėlynai baltais dar porai sezonų ir tai gerai atspindi, ką jis nuveikė 2022-iaisiais. Su 13 pelnytų įvarčių kaunietis buvo rezultatyviausias „Optibet A lygos“ lietuvis ir pasidalino 2–3 vietas su FA „Šiauliai“ atakų lyderiu Oleksijumi Ščebetunu. Be to, V. Armanavičius išsiskyrė 6 rezultatyviais perdavimais bei jam, kaip ir žalgiriečiui Franciui Kyeremeh, gana nesisekė – po 3 sykius smūgiais buvo sudrebinta vartų konstrukcija. Lietuvos rinktinės saugas sužaidė geriausią savo karjeros sezoną ir labai prisidėjo prie aukščiausios užimtos „Hegelmann“ ekipos pozicijos čempionate.

Nicolasas Gorobsovas (Vilniaus „Žalgiris“): Praėjusiame tarpsezonyje ekipą pakeitęs argentinietis trečiuoju bandymu tapo Lietuvos čempionu. Kaip ir per ankstesnius dvejus metus, taip ir 2022-aisiais N. Gorobsovo kokybe aikštės viduryje niekas negalėjo suabejoti. Per 30 dvikovų žalgirietis įmušė 3 įvarčius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus, žibėdamas ne vienoje statistinėje kategorijoje. „Žalgirio“ žaidėjas perdavimus atliko 91 proc. taiklumu, laimėjo 60 proc. dvikovų bei neturėjo sau lygių pagal varžovams iš po kojų išmuštus kamuolius, tą padarydamas net 95 sykius.

Antonas Fase („Kauno Žalgiris“): Ne vienas futbolo aistruolis užduodavo klausimą, kaip kauniečiams sektųsi antroje sezono pusėje, jeigu ne legionieriaus iš Nyderlandų prisijungimas. A. Fase šiemet per 17 akistatų „Optibet A lygoje“ pelnė 9 įvarčius bei 2 sykius rezultatyviai asistavo komandos draugams. Dalis „Kauno Žalgirio“ atakuojančio žaidėjo taiklių smūgių tiesiogiai prisidėdavo prie taškų ir tai padėjo Roko Garasto kariaunai surengti lemiamą spurtą bei užsitikrinti istorinius sidabro medalius. Realu, kad kitame sezone A. Fase reidai irgi kels varžovams tiek pat rūpesčių.

Oleksijus Ščebetunas (FA „Šiauliai“): 25-erių puolėjas nuo šios vasaros vidurio sustiprino Saulės miesto klubą ir tarsi viesulas įsiliejo į „Optibet A lygos“ kovas. Ukrainietis mače su Telšių „Džiugu“ debiutavo „hetriku“ bei per visas pirmąsias penkerias rungtynes išsiskyrė taikliais smūgiais. O. Ščebetuno kraityje – 19 mačų, 13 įvarčių bei 3 rezultatyvūs perdavimai. Kas 131 minutę mušamas įvartis bei gera progų realizacija leido FA „Šiauliai“ ekipai debiutiniame sezone iškovoti 50 taškų bei atimti taškus iš kiekvieno varžovo. Puolėjo iš Ukrainos atvykimas į Lietuvos čempionatą ir labai produktyvi atkarpa jame tapo malonia staigmena.

Renanas Oliveira (Vilniaus „Žalgiris“): Ne vienerius metus besitęsianti tradicija ir toliau išsilaikė – „Žalgirio“ atstovas vėl tapo rezultatyviausiu čempionato žaidėju. Sezonui prasidėjus į Vilniaus ekipą atvykęs brazilas sužaidė pirmas ketverias „sausas“ rungtynes, bet po to sprogo rezultatyvumu. Įvarčius pradėjęs štampuoti R. Oliveira neužtruko įšokti į snaiperių klasifikacijos viršūnę ir joje išliko su 17 taiklių smūgių. Žalgirietis šiemet „Optibet A lygoje“ pasirodė 29 kartus bei taip pat išsiskyrė 3 rezultatyviais perdavimais. R. Oliveira mušė po įvartį kas 99 minutes ir labai prisidėjo prie to, kad „Žalgiris“ labai anksti užsitikrino čempiono titulą.