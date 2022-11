Čeburinas apibūdino pasibaigusią kelionę Europoje: „Šventė baigėsi, bet įspūdžiai – labai geri“

Vladimiro Čeburino auklėtiniai grupėje su penkiais taškais savo sąskaitoje liko paskutinėje ketvirtoje vietoje.

Žalgiriečiai vangiai pradėjo šio vakaro rungtynes ir varžovai gana greitai juos varžovai už tai nubaudė dukart.

15-ąją minutę Aleksandaras Čavričius tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Slovan“ ekipą į priekį 1:0, o po šešių minučių tas pats žaidėjas dar sykį iš arti pelnė įvartį ir vilniečiai atsilikinėjo jau 0:2.

Tiesa, po pertraukos vilniečiai grįžo su trenksmu ir tiksliu smūgiu Francis Kyeremeh sušvelnino rezultatą. Nors vilniečiai padidino tempą dar labiau, atliko dar kelis pavojingus smūgius, bet pasižymėti dar sykį niekaip nepavyko.

Galiausiai iškovoti taip reikiamos vilniečiai nesugebėjo, o varžovai mačo pabaigoje dar stojo mušti 11 m baudinio, bet šanso neišnaudojo.

Beje, mačo metu dar kilo konfliktas tarp kai kurių vilniečių ištikimiausių svečių aistruolių, o apsaugos darbuotojams teko net naudoti ašarines dujas.

„Pralaimėjome rungtynių pradžioje. Varžovų presingas antroje zonoje buvo efektyvus ir jie perėmė daug kamuolių. Norėjome įmušti, to pasekoje prarasdavome kamuolius ir jie surengdavo greitas kontratakas, daug klydome.

Antrojo kėlinio pradžioje grįžome į žaidimą, bet nesugebėjome pelnyti antrojo įvarčio, nesurengėme ir didesnio šturmo.

Varžovai sugebėjo žaisti ramiai, neaktyviai puolė, žaidė jiems palankų futbolą išlaikė ramų tempą. Daug išnaudota jėgų, energijos, bet mačas pralaimėtas. Ne viskas pavyko, ką planavome ir rezultatas yra ne mūsų naudai“, – po mačo spaudos konferencijoje sakė vilniečių treneris Vladimiras Čeburinas.

„Galima sakyti, kad gal šiek tiek padarėme per daug klaidų, ypač mačo pradžioje. Bet kokiu atveju, įmuša ir praleidžia visa komanda“, – paklaustas galbūt slogiai susitikimo pradžiai sutrukdė svarbaus mačo jaudulys, atsakė treneris.

Pirmasis „Slovan“ įvartis buvo greitoje kontratakoje. Ir nors ten teisėjas nuošalės neužfiksavo, bet stebint kartojimus epizodas sukėlė ginčų. Tiesa, šiame etape nėra VAR sistemos, tad teisėjai įvarčio dar sykį peržiūrėti negalėjo ir jis buvo įskaitytas.

„Aišku turi. Jei tai veikia daug kur, naudojama kitų šalių čempionatuose, tai ir čia turi būti, o čia jos nėra. Tai tas aišku yra keista“, – apie VAR sistemą sakė V. Čeburinas.

Treneris kartu pakomentavo ir incidentą tarp svečių sirgalių bei kai kurių vilniečių. Tiesa, pasak jo, jis paties epizodo gerai nematė.

„Aš to nemačiau, bet aišku tai nepuošia futbolo. Sirgaliai sirgaliai, bet kartais emocijos išsiveržia. Jie širdimi, siela serga už klubą ir įvykiai aikštėje gal tam kartais turi įtakos“, – tikino treneris.

V.Čeburinas viename epizodų buvo toks nepatenkintas neskirtu baudiniu, kad net vijo rezervinį arbitrą sau iš akių.

„Niekada nekomentuosiu teisėjų darbo. Tai, kad arbitras neturėjo akies ant M. Oyewusi, tikrai buvo matoma. Visos smulkios pražangos arba ginčytini epizodai buvo švilpiami ne jo naudai“, – komentavo V. Čeburinas.

V. Čeburinas spaudos konferencijoje kalbėjo ir apie visą Europos kelionę (įskaitant atrankos mačus kituose turnyruose), kuri šiandien pasibaigė. Pasak jo, joje buvo daug įvairių įsimintinų akimirkų, o žalgiriečiai visada kovojo su visais.

„Penktą kartą stovėjau prie šių durų ir pagaliau jos atsidūrė. Mes žaidėme grupėje, tai buvo svarbiausia. Manau, kad nuo pat pirmo mačo iki šiandien tai buvo šventė visiems. Taip, ji baigėsi, bet įspūdžia labai geri.

Jei lyginant mus su komandomis, kuriomis žaidėme įvairiuose atrankuose šiemet, visuose mes kovojome, nebuvo mačų į vienus vartus, žaidėme lygiai. Žinoma, išskyrus su Bodo ekipa Norvegijoje, kur pralaimėjome 0:5“, – atviravo V. Čeburinas.

Išskirdamas kitus kelis mačus treneris pridūrė, kad labiausiai visoje kelionėje, įskaitant ir kitų turnyrų atrankos mačus, jam įsiminė pergalę Malmėje, kuri atvėrė žalgiriečiams kelią į Konferencijų lygą.

O šiokį tokį kartėlį jaučia dėl nesėkmės prieš „Pyunik“ išvykoje 0:2 jau grupių etape.

„Tikriausiai pastebite, kad kaskart konferencijas pradedu sveikindamas ir dėkodamas sirgaliams, kurie ateina ir palaiko mus. Tad ir šįkart didžiausia padėka jiems, nes palaikymas buvo puikus. Kritiniais momentais jie duoda impulsą.

Aišku, kad būna, kai patys žaidėjai bando užvesti sirgalius, bet to ir reikia. Tačiau tie aktyviausi fanai visada mus palaikė ir mums duodavo gerus energijos pliūpsnius. Norėtųsi tokio palaikymo ir A lygoje, bet, matyt, iki to dar reikia augti ir to palaukti“, – sirgaliams dėkojo V. Čeburinas.

Treneris buvo paklaustas ir apie mačo metu girdimas skanduotas palaikant Ukrainą. Paprašytas galbūt turi perduoti kokią nors žinutę ukrainiečiams, jis atsakė: „Aš už taiką. O, kad fanai turi artimą ryšį su Kijivo „Dinamo“, aš tą žinau. Mes ir girdime tuo palaikymo šūkius. Sirgaliai yra sirgaliai, ryšys tarp pasaulio aktyviausių fanų yra. Būna kartais jie pykstasi, bet juos vienija beribė meilė savo klubams“.

Žalgiriečiams kelionė Europoje baigta, bet jų kišenėje yra iškovotas A lygos titulas ir LFF taurė. Apie savo ateitį galiausiai prakalbęs treneris patikino, kad planuoja likti klube ir kitąmet.

„Turiu dar metus galiojantį kontraktą“, – nedaugžodžiavo jis.