50 naudingiausių Europos čempionato žaidėjų: kiek iš jų matysime 2029 m. pirmenybėse?

Kitos Senojo žemyno pirmenybės vyks po ketverių metų. Grupių etapai bus surengti Madride, Atėnuose, Liublianoje ir Taline, o finalinis etapas vyks Madrido „Movistar“ arenoje. Krepsinis.net kviečia pažvelgti į 50 naudingiausiai šiose pirmenybėse rungtyniaujančių žaidėjų sąrašą, kurie po ketverių metų dar sužais EČ, jeigu tam nesutrukdys traumos ar kitos aplinkybės.
Turėtų žaisti
Luka Dončičius po ketverių metų bus 30-metis, tad slovėnams patekus į pirmenybes jis dar turėtų vesti savo rinktinę į priekį. Galbūt tada turės daugiau pagalbos nei jos matėme šiame čempionate. Alperenas Šengunas 2029 metais bus 27-erių žaidėjas, tad tikrai Turkijos rinktinėje jį turėtume matyti.
Lauri Markkkanenas kitose pirmenybėse jau bus 32-ejų, todėl turėtų padėti suomiams. Matant, kad ši rinktinė turi potencialo dar labiau stiprėti, galima vertinti Suomiją kaip rimtą kandidatę pakovoti dėl aukštų pozicijų ne tik 2025, bet ir 2029 metais. Mikaelis Jantunenas yra dar vienas Suomijos krepšininkas, kurio laukia dar ne vienas čempionatas – 2029 m. jam bus 29-eri – brandos sulaukęs žaidėjas.
Galima neabejoti, kad 28 metų sulaukęs Deni Avdija 2029 metais ir toliau ves Izraelio rinktinę į priekį. Tas pats galioja ir Franzui Wagneriui, kadangi vokietis irgi bus sulaukęs 28-erių.
30 metų 2029 m. sulaukęs Goga Bitadze tikrai turėtų padėti Sakartvelui. 28-erių Rokas Jokubaitis vis dar bus pagrindinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas, jeigu jo nepranoks Kasparas Jakučionis. Kaip bebūtų, R.Jokubaitis kitose Senojo žemyno pirmenybėse rungtyniaus. Tą patį galima pasakyti ir apie Ąžuolą Tubelį – jam bus 27-eri. Abu šie žaidėjai yra rinktinės ateitis.
Alexanderas Mamukelashvilis bus sulaukęs 30-ies ir tikrai galės rungtyniauti Sakartvelo gretose. Šiose pirmenybėse sužibėjęs Hansas Vanwijnas neseniai teigė, kad padės belgams ir kitose pirmenybėse, jeigu jo paslaugų prireiks. Tuomet žaidėjui bus jau 34-eri ir turint omenyje labai ribotus šios rinktinės išteklius, aukštaūgį turėtume matyti kitame čempionate, jeigu belgai ten bus.
Davis Bertanis kitose pirmenybėse jau bus 36-erių, bet tai neturėtų sutrukdyti padėti Latvijai. Snaiperio žaidimo stilius toks, kad jam užtenka laukti progų išmesti tritaškį, o gynyboje jis nežiba ir dabar. Turint omenyje, kad latviai dažnai atiduoda duoklę veteranams, o rimtos pamainos puolėjui horizonte nesimato, D.Bertanis turėtų dar sužaisti vieną čempionatą. Rihardui Lomažui bus 33-eji ir jį pirmenybėse irgi turėtume matyti.
Izraelio rinktinė irgi mėgsta savo sudėtyje turėti vieną–kitą veteraną, o Tomeras Ginatas bus sulaukęs 34-erių, todėl nacionalinėje komandoje turėtų rungtyniauti. Juolab, kad priekinėje linijoje žydai dažnai turi spragų. Panaši situacija ir su Romanu Sorkinu, kuriam bus 33-eji. Yamas Madaras bus 29-erių ir tikrai turėtų ginti Izraelio garbę 2029 metų pirmenybėse.
Italų vedlys Simone Fontecchio kitame čempionate bus 33-ejų ir turėtų padėti savo komandai. Serbų NBA atstovas Nikola Jovičius dar yra tik 22-ejų, todėl kitose pirmenybėse jis tikrai žais ir dar prieš akis šio puolėjo laukia ne vienas Europos čempionatas.
Bosnių rinktinėje naudingai žaidęs Edinas Atičius kitose pirmenybėse bus 32-ejų. Prancūzui Guerschonui Yabusele bus sukakę 33-eji ir jis dar tikrai bus pakankamai pajėgus rungtyniauti prancūzų gretose, jeigu jo neišstums jaunimas, ko Prancūzija turi itin daug. Tą patį galima pasakyti ir apie Elie Okobo, kuriam bus 31-eri.
Ispanai savo vedlio Santi Aldamos lauks ir kitose pirmenybėse – dabar jis yra 24-erių bręstantis žaidėjas, bet kitame čempionate jau bus pasiekęs brandą. Estija dar galės tikėtis rimtos Kristiano Kullamae pagalbos, nes įžaidėjui bus sukakę 30 metų.
Turkų puolėjas Ercanas Osmani bus 31-erių ir bus dar tikrai naudingas bei reikalingas rinktinei, kur labai reikia „vaidmens žaidėjų“. Mouhametas Dioufas Italijos rinktinėje dar sužais ne vieną čempionatą – po ketverių metų centrui bus 28-eri. Saliou Niangas, palikęs labai gerą įspūdį, turėtų toliau kilti aukštyn savo karjeroje ir po ketverių metų bus labiau patyręs žaidėjas (25-erių) ir ragavęs Eurolygos duonos, o gal ir NBA.
Vokietis Isaacas Bonga po ketverių metų dar galės klijuoti vokiečių gynybą – bus sulaukęs 29-erių.
Klaustukas
Ar 34-erių Giannis Antetokounmpo dar padės graikams? Turint omenyje, kad pirmasis etapas vyks Atėnuose, didelė tikimybė, kad puolėjas dar norės pasirodyti prieš savo publiką.
Didelis klausimas dėl Nikola Jokičiaus. Kitose pirmenybėse jam bus 34-eri ir lieka didelis klausimas, ar centras dar turės tiek motyvacijos ginti serbų garbę po sezono Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Islandijos rinktinėje žibėjęs Tryggvi Hlinasonas kitame čempionate bus 31-erių, todėl tikrai galėtų ginti savo šalies gerbę, tačiau čia yra vienas „bet“ – didelis klausimas, ar Islandija prasibraus į pirmenybes, kadangi nėra pastovi čempionatų dalyvė.
Latvis Kristapas Porzingis yra dažnai kamuojamas traumų, todėl didelis klausimas, ar po ketverių metų jį matysime čempionate. Tuomet jam bus jau 34-eri ir jo situacija labai priklausys nuo to, ar aukštaūgis nebus nukankintas įvairių problemų, kurios priverstų atsisveikinti su rinktine.
Tikras Lenkijos patriotas Mateušas Ponitka bus jau 36-erių, todėl klausimas, ar dar galės padėti savo rinktinei. Turint omenyje, kad puolėjas geriau žaidžia nacionalinėje komandoje nei klube, įmanomas variantas, kad jis dar po ketverių metų bus rinktinėje, tik nebe kaip lyderis, o pagalbinis žaidėjas.
Neemiasas Queta bus 30-metis ir tikrai galėtų padėti Portugalijai, tik pirmiausia šiai rinktinei reikia patekti į pirmenybes, kas nėra kiekviename čempionate matomas reiškinys.
Vokiečių senbuvis Dennisas Schroderis kitose pirmenybėse jau bus beveik sulaukęs 36-erių. Pats gynėjas neseniai teigė, kad norėtų rungtyniauti po ketverių metų, bet viskas priklausys nuo to, kaip seksis jam klubinėje karjeroje.
Simonas Birganderis bus sulaukęs 31-erių, tad tikrai švedams galės padėti, bet čia vėlgi yra klausimas, ar rinktinė sugebės patekti į pirmenybes. Pelle Larssonui bus 28-eri ir jis bus įgavęs gerokai daugiau patirties, bet švedai be jo „languose“ turės išsikovoti bilietą. Prie jų galima pridėti ir Ludvigą Hakansoną, kuriam bus 33-eji.
Bosnių aukštaūgiui Jusufui Nurkičiui bus 35-eri ir lieka klausimas, ar jis dar žais rinktinėje, turint omenyje ir visas federacijos problemas.
Čekui Martinui Peterkai bus 34-eri ir didelė tikimybė, kad jis rungtyniaus kitose pirmenybėse, nes nacionalinė komanda ir taip turi daug problemų priekinėje linijoje, nebent jo karjera per kitus ketverius metus stipriai nuvažiuos žemyn.
Vienas iš pirmenybių atradimų Akwasi Yeboah britams padėtų ir kitose pirmenybėse (bus 32-eji), jeigu tik rinktinė sugebės išsikovoti vietą.
Nežais
34 metų 213 cm ūgio Nikola Vučevičius jau paskelbė, kad baigė karjerą Juodkalnijos rinktinėje.
Jordanui Loydui 2029 m. bus jau 36-eri ir galima aiškiai pasakyti, kad Lenkijos rinktinėje jo nebematysime. Tiesiog natūralizuoti žaidėjai tokio amžiaus jau nebežaidžia nacionalinėse komandose, o jų vietas užima jaunesnį ir tuo metu geriau rungtyniaujantys kiti užsieniečiai. Analogiška situacija yra su Shane‘u Larkinu, kuriam taip pat bus 36-eri.
Kitame Europos čempionate Jonui Valančiūnui bus jau 37-eri. Tiek metų rinktinei atidavęs centras turbūt norėtų atsisveikinti su nacionaline komanda 2028 metų olimpiadoje Los Andžele, kur lietuviams patekti vėl bus tikslas. Žiūrint į tai, kad lietuviai priekinėje linijoje turi perspektyvių žaidėjų ir dar yra Domantas Sabonis, o krepšinio tendencijos nėra dėkingos JV žaidimo stiliui, bus didelė nuostaba, jeigu kitose Senojo žemyno pirmenybėse matysime J.Valančiūną rinktinėje.
Danielis Theisas 2029 m. bus jau 37-erių centras, o turint omenyje, kad jo didžiausi privalumai yra staigumas ir atletiškumas, vargu, ar sugebės išlaikyti savo žaidimą aukštame lygyje, jog galėtų ir toliau ginti Vokietijos garbę.
Alenas Omičius bus 37-erių ir jo kitose pirmenybėse nematysime – slovėnai susiras naują natūralizuotą žaidėją. Kipro rinktinėje žibėjęs Darralas Willisas bus 33-ejų, bet galima drąsiai sakyti, kad jo nebus pirmenybėse, nes kipriečiai tiesiog ten nebepateks.
Kartvelų patriotui ir vedliui Tornike Shengelijai bus beveik 38-eri ir galima neabejoti, kad traumų nuolat kamuojamas puolėjas kitose pirmenybėse nebežais.
Estas Janari Joesaaras pranešė, kad šitas Europos čempionatas jam yra paskutinis. Kitose pirmenybėse jam bus 36-eri. Naujasis Kauno „Žalgirio“ gynėjas Maodo Lo irgi žaidžia paskutinį čempionatą – jam bus 36-eri, o turint omenyje, jog vokiečiai turi talentingų gynėjų, šio žaidėjo kitose pirmenybėse nebus.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!