100 dienų Atlante skaičiuojantis Valujavičius pasakė atvirai: „Fiziškai silpstu, bet psichologija kiekvieną dieną stiprėja“

„100 dienų Atlanto vandenyne. Nors fiziškai vis tiek jaučiu, kad silpstu, bet psichologija kiekvieną dieną stiprėja. Tikslas yra aiškus, o kad jį pasiekti, visada esi nuosekliam darbe. Todėl svarbu mylėti ir mėgautis procesu.

Be viso šito, irkluoti per Atlantą taptu kankyne, bet dabar, kai patinka procesas, man tikras malonumas. Nors ir būna blogų dienų, ir gerų, bet malonumas pagalvojus, kad tu čia vienas priimi tai ką tau numeta motulė gamta. Draugai ir žinokit, kad svajonės greitai nesipildo, taip pat kaip ir Roma nebuvo pastatyta per dieną“, – dalijosi A. Valujavičius.

Primename, kad A. Valujavičiaus šia kelione siekia vienviete irkline valtimi perplaukti Atlanto vandenyną nuo Europos iki Šiaurės Amerikos žemyno per 110 dienų ar greičiau ir tokiu būdu paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą.

Tai įgyvendinęs, keliautojas taps pirmuoju tokį maršrutą įveikusiu lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje.