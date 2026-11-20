Portalo skaičiavimu, nuo 2023 metų D. Matijošaitis praleido apie 46 proc., Š. Matijošaitis – 28 proc., o L. Matijošaitė – 16 proc. posėdžių, kuriuose pagal Vietos savivaldos įstatymą ir Kauno savivaldybės tarybos veiklos reglamentą privalo dalyvauti.
Daugiausia posėdžių praleidusiųjų politikų penketuke taip pat – kiti valdančiosios „Vieningo Kauno“ frakcijos nariai Jonas Audėjaitis (16 proc.) ir Ligita Valalytė (14 proc.).
Kaip skelbia naujienų portalas, 2020–2026 metais D. Matijošaitis kasmet užėmė paskutinę vietą tarp visų tarybos narių pagal posėdžių lankomumą. Didžiausią įtaką tam turėjo tarybos nario praleisti komiteto posėdžiai.
Nuo 2023 metų dėl praleistų posėdžių D. Matijošaitis negavo apie 18 tūkst. eurų atlyginimo neatskaičius mokesčių, Š. Matijošaitis – 11,1 tūkst. eurų ir L. Matijošaitė – 7,7 tūkst. eurų atlyginimo.
Visuose posėdžiuose (119) šią kadenciją dalyvavo opozicinių konservatorių frakcijos seniūnas Martynas Prievelis, „Vieningo Kauno“ narys Gediminas Vasiliauskas (91) bei nepriklausoma buvusi socdemų tarybos narė Diana Bučinskienė (59).
Daugiausia posėdžių – 146 – turėjo „Vieningo Kauno“ frakcijos narys Rosvydas Marcinkevičius, iš kurių praleido tik du.
Taip pat augo taryboje priimamų sprendimų skaičius: ankstesniais metais – apie 600–860, o 2024 ir 2025 metais – daugiau kaip po tūkstantį sprendimų. Iš jų, susijusių su sklypais, išaugo nuo 40-ies 2023 metais iki 389-ių 2024 metais ir 476-ių 2025 metais.
D. Matijošaitis duomenis apie prastą posėdžių lankomumą naujienų portalui vadino „visišku blefu“. Politikas nurodė komitetuose ne visada galintis dalyvauti, nes dažnai būna ne Lietuvoje arba turi besidubliuojančių susitikimų.
„Komitetų posėdžių, taip, nemažai esu praleidęs, nemažai ir dalyvauju. Bet visi tie klausimai yra galutinai tvirtinami taryboje, o taryboje, reikėtų pažiūrėti statistiką, kada paskutinį kartą nedalyvavau – greičiausiai Lietuvoje tuo metu nebuvau“, – sakė tarybos narys.
Š. Matijošaitis ir L. Matijošaitė į žurnalistų klausimus kol kas neatsakė.
Kauno miesto savivaldybės tarybą sudaro 41 politikas. 26 narių daugumą joje turi mero vadovaujamo „Vieningo Kauno“ frakcija, aštuonis narius – opoziciniai konservatoriai, keturis – „valstiečiai“, du – socialdemokratai. Viena narė nepriklauso jokiai frakcijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.