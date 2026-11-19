Kaip pranešė Policijos departamentas, naktį į antradienį, 3.48 val., į Kauno ligoninę iš Kauno, A. Juozapavičiaus prospekte esančių namų, buvo pristatyta ir dėl apsinuodijimo paguldyta moteris (gim. 1994 m.).
Tos pačios dienos vakarą, apie 21 val., moteris ligoninėje mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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