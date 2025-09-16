Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žiniasklaida: Vilhelmui Germanui teks grąžinti 130 tūkst. eurų skolą

2025-09-16 22:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 22:17

Kalėjime sėdintis Vilhelmas Germanas susidūrė su problemomis dėl negrąžintos šimtatūkstantinės skolos, praneša naujienų portalas „Delfi“.

Vilhelmas Germanas, kalėjimas (tv3.lt koliažas)

Kalėjime sėdintis Vilhelmas Germanas susidūrė su problemomis dėl negrąžintos šimtatūkstantinės skolos, praneša naujienų portalas „Delfi“.

REKLAMA
0

Kaip skelbiama portale, V. Germanui teks grąžinti beveik 130 tūkst. eurų skolą statybų bendrovės direktoriui A. B, pinigus jam paskolinusiam 2012 m. 

Tuomet A.B. V. Germanui paskolino 220 tūkst. litų (63,7 tūkst. eurų), o jis, užtikrindamas skolos grąžinimą, išdavė vekselį. Jame numatyta, kad iki vekselio apmokėjimo bus skaičiuojamos 15 proc. metinės palūkanos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša „Delfi“, prieš 13 metų paskolintų pinigų neatgavęs verslininkas šią vasarą kreipėsi į antstolius – buvo pradėta priverstinio išieškojimo procedūra. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu V. Germanas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir teismui bandė įrodyti, kad skolą jis yra apmokėjęs. Tą neva įrodo faktas, kad verslininkas jau anksčiau buvo kreipęsis į antstolius dėl skolos išieškojimo, tačiau 2020 metais atsiėmė vykdomąjį raštą. 

REKLAMA

Portalo duomenimis, verslininkas A. B. teismui paaiškino, kad 2020 metais išieškojimo procedūrą nutraukė, nes V. Germanas jam pažadėjo skolą sumokėti geranoriškai, bet to nepadarė. Tiesa, 2021 m. V. Germanas pervedė jam 2,2 tūkst. eurų. 

Vis dėlto, Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja Silvija Bunkuvienė, išnagrinėjusi V. Germano skundą, konstatavo, kad jokių įrodymų apie grąžintą skolą nėra pateikta, todėl 129 tūkst. eurų iš jo išieškomi pagrįstai. 

ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pradžioje patenkino Generalinės prokuratūros prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė kardomojo suėmimo terminą verslininkui V. Germanui.

V. Germanas įtarimų sulaukė dėl galimai neskaidrios įmonės „Foxpay“ veiklos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų