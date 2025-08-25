Germanas lieka už grotų: teismas skundą dėl suėmimo atmetė

„Skundas atmestas, suėmimas paliktas galioti, kaip ir buvo pratęsta trims mėnesiams, tais pačiais pagrindais, jog trukdys procesui – gali bėgti ir slėptis ir gali daryti naujas nusikalstamas veikas. Teismo manymu, švelnesnėmis kardomosios priemonėmis nebuvo pasiekti tikslai, o tikslai yra, kad nepabėgtų, nedarytų naujų nusikalstamų veikų“, – Eltai sakė Lietuvos apeliacinio teismo atstovė Aurelija Narsutienė.
Apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo tą pačią dieną ir yra neskundžiama.
V. Germanas už grotų bus laikomas daugiau nei metus – sukčiavimu, papirkimu ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu įtariamas verslininkas laikomas suimtas nuo praėjusių metų spalio.
Pagal galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pradžioje patenkino Generalinės prokuratūros prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė kardomojo suėmimo terminą verslininkui V. Germanui.
Advokatas G. Danėlius Eltai anksčiau sakė, kad teismams siūlė paleisti jo klientą už 1 mln. eurų užstatą, tačiau teismas ir vėl nesutiko su tokiu siūlymu.
Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą, kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
Anksčiau buvo skelbta, kad per kratas V. Germano kameroje buvo rasti 3 telefonai. Suimtiesiems draudžiama turėti mobiliuosius telefonus.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos, iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT), tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų sumą.
Taip pat, siekiant nuslėpti veiklą, nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Jovitas Raškevičius, tarnyba pernai birželį pradėtame ikiteisminiame tyrime fokusuojasi į galimą poveikio darymą sudarant viešuosius pirkimus ir pinigų plovimą, kas susiję su „Foxpay“ teikiamomis paslaugomis viešajam sektoriui.
Kaip yra sakęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis, buvo nutarta anksčiau pradėtus įvairius ikiteisminius tyrimus sujungti į vieną tyrimą, kurio akiratyje ir atsidūrė įmonės „Foxpay“ veikla.
STT tyrimo ėmėsi, Lietuvos bankui atliekant patikrinimą dėl „Foxpay“ veiklos.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti net ik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl kilusio skandalo dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu, tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
1986 metais gimęs V. Germanas žiniasklaidoje prisistatydavo verslininku, investuotoju, IT specialistu. Jis anksčiau kalėjo už sukčiavimą ir tai vadino jaunystės klaida.
