  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Seimo nariai viešais pinigais apmoka ir sutuoktinių automobilių priežiūrą

2025-10-15 08:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 08:09

Dalis Seimo narių už parlamentinei veiklai skirtas lėšas remontuoja savo asmeninius automobilius, o paskui išsinuomoja valdišką, taip pat šiomis lėšomis apmoka sutuoktinių transporto priemonių priežiūrą ir jų draudimus, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Dalis Seimo narių už parlamentinei veiklai skirtas lėšas remontuoja savo asmeninius automobilius, o paskui išsinuomoja valdišką, taip pat šiomis lėšomis apmoka sutuoktinių transporto priemonių priežiūrą ir jų draudimus, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Atliekant tyrimą buvo išskirta apie 20 parlamentarų visose frakcijose, kurių išlaidos transporto eksploatacijai sukėlė klausimų. 

Anot LRT Tyrimų skyriaus, socialdemokratas Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas pernai už 470 eurų įsigijo automobiliui žiemines padangas, dar 600 eurų išleido jo priežiūrai, o iškart po remonto išsinuomojo kitą automobilį.

Pats K. Vilkauskas teisinosi, kad naujo automobilio prireikė,  kadangi, atsiradus naujų gedimų, asmeninis buvo parduotas. Tiesa, pastarasis politikas, atliekant tyrimą, dalį automobilio priežiūrai išleistų parlamentinių lėšų – 600 eurų – grąžino Seimo kanceliarijai.

Tuo metu konservatorė Agnė Bilotaitė už daugiau kaip 800 eurų nuomojasi 2025 metais registruotą „Audi Q5“. Jos automobilio nuomos sutartyje nurodoma, kad „nuomininkas turi pirmumo teisę įsigyti nuomotą automobilį už rinkos kainą“. Vis tik pati parlamentarė nurodė neketinanti įsigyti šio automobilio bei pranešė, kad kreipėsi į nuomos bendrovę dėl sutarties pakeitimo.

Tokiu pačiu sutarties pagrindu automobilį „Mazda“, per mėnesį kainuojantį 1,1 tūkst. eurų, nuomojasi „aušrietis“ Vytautas Jucius. Tiesa, nuomos sutartyje prie papildomų vairuotojų V. Jucius taip pat nurodė savo sutuoktinę.

Seimo pirmininko pavaduotojos socialdemokratės Rasos Budbergytės ataskaitose matyti, kad ji parlamentinėmis lėšomis apmoka nuosavo „Volkswagen Touareg“ priežiūrą ir apie 700 eurų per metus išleidžia sutuoktinio Rolando Galvėno automobilio draudimams.

Kitas socialdemokratas Saulius Luščikas pernai lapkritį pateikė beveik 400 eurų lėšų išleido automobilio „Nissan“ priežiūrai, gruodį pirko naujas žiemines padangas, sausį apmokėjo antro automobilio metinį draudimą, o jau šių metų vasarį išsinuomojo trečią automobilį.

„Aušrietis“ Saulius Bucevičius pernai gruodį Seimo kanceliarijai pateikė asmeninio automobilio priežiūros sąskaitą, siekiančią 600 eurų, o jau nuo šių metų sausio išsinuomojo kitą automobilį

Kone identiška situacija, pasak LRT Tyrimų skyriaus, susiklosčiusi ir su kitu „aušriečiu“ Tadu Sadauskiu bei mišrioje frakcijoje dirbančiu Vitalijumi Šeršniovu.

Tarp parlamentarų yra ir tokių politikų, kurie iš parlamentinių lėšų išlaiko ir kelis automobilius. Tai – socialdemokratas Saulius Čaplinskas, liberalas Ričardas Juška, „valstiečiai“ Bronis Ropė ir Česlavas Olševskis.

Bent kelių automobilių priežiūrai parlamentines lėšas naudojo ir  Audito komiteto pirmininkas „aušrietis“ Artūras Skardžius, taip pat „valstietis“ Valius Ąžuolas.

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, per tris šių metų mėnesius politikai automobiliams išleido ketvirtį milijono eurų.

Tokius
Tokius
2025-10-15 08:30
Reikia vyti is seimo ir uzdrausti dalyvauti rinkimuose. Visi cekiukininkai taip pat turetu buti atleisti. Kitaip neprieisime prie tvarkos.
Atsakyti
rinkėjas
rinkėjas
2025-10-15 08:34
INVAZINIAI ŠLIUŽAI. Prisiminkite juos prieš sekančius rinkimus.
Atsakyti
kas jie?
kas jie?
2025-10-15 08:37
Ir dar pyksta vagimis vadinami? Sukčiai? Korumpuoti? Ir tas, ir tas. Ir dar vagys paprastieji.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
