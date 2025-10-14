Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą pradeda žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis

2025-10-14 17:22 / šaltinis: BNS
2025-10-14 17:22

Antradienį darbą Žemės ūkio ministerijoje pradėjo viceministras Ramūnas Krugelis, iki šiol dirbęs aplinkos viceministru ir kuravęs saugomų teritorijų, miškų ir klimato kaitos sritis.  

Ramūnas Krugelis (nuotr. stop kadras)

Antradienį darbą Žemės ūkio ministerijoje pradėjo viceministras Ramūnas Krugelis, iki šiol dirbęs aplinkos viceministru ir kuravęs saugomų teritorijų, miškų ir klimato kaitos sritis.  

0

R. Krugelis yra ilgametis aplinkosaugos specialistas, turintis patirties dirbant su saugomų teritorijų valdymu ir jų apsaugos priemonėmis, yra dirbęs Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovo pavaduotoju, beveik 14 metų vadovavo Metelių regioninio parko direkcijai, pranešė ministerija.

Viceministras yra įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją tuomečiame Lietuvos žemės ūkio universitete.

Kaip rašė BNS, ministerijoje toliau dirba viceministrai Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas, jai vadovauja Andrius Palionis.

