TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Paulavičiui po pasitraukimo slapta įteikti du apdovanojimai

2025-11-20 07:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 07:22

Dėl nesutarimų su buvusia krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene vasaros pabaigoje iš tarnybos pasitraukusiam Antrojo operatyvinių tyrimų departamento (AOTD) vadui Elegijui Paulavičiui paslapčia buvo skirti du apdovanojimai, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Elegijus Paulavičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Apdovanojimus buvusiam karinės žvalgybos vadui skyrė Seimo Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) ir Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

Apdovanojimus buvusiam karinės žvalgybos vadui skyrė Seimo Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) ir Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, NSGK E. Paulavičiui įteikė Nepriklausomybės Akto kopiją ir padėką už tarnybą, o R. Vaikšnoras už ypatingą pasižymėjimą apdovanojo jį sidabro spalvos Gedimino stulpais.

Skelbiama, kad abu apdovanojimai E. Paulavičiui buvo įteikti už uždarų durų, apie tai nežinant ir buvusiai ministrei D. Šakalienei.

ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog tuometis AOTD direktorius E. Paulavičius buvo nušalintas nuo pareigų ir perkeltas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

Tuometė ministrė D. Šakalienė teigė, kad pastarasis sprendimas priimtas dėl gautų skundų apie darbuotojų teisių pažeidimus. Politikės teigimu, situacija departamente pablogėjo E. Paulavičiui sužinojus, kad jis nebus skiriamas antrai kadencijai.

Dėl susiklosčiusios situacijos ir gautų skundų KAM generalinis inspektorius pradėjo aplinkybių patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad E. Paulavičius galimai vykdė psichologinį smurtą ir mobingą prieš darbuotojus.

Daugiau nei mėnesį trukę pulkininko ir KAM ginčai baigėsi E. Paulavičiaus pasitraukimu iš tarnybos abipusiu sutarimu.

Rugpjūčio 18 dieną AOTD pradėjo vadovauti pulkininkas Mindaugas Mažonas.

