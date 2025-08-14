Zarasuose skulptūrą padegęs vyras atsiprašė: žada atlyginti padarytus nuostolius

Jo atsiprašymu ketvirtadienį feisbuke pasidalino Zarasų rajono savivaldybės administracija.
„Nuoširdžiai atsiprašau skulptoriaus Mykolo Saukos, Zarasų krašto muziejaus, Zarasų miesto bendruomenės ir visų, kuriuos įskaudinau savo neapgalvotu poelgiu – skulptūros „Liudytoja“ padegimu“, – teigiame atsiprašyme.
„Žinau, kad vien atsiprašymo neužtenka. Prisiimu visą atsakomybę už padarytą žalą ir esu pasirengęs atlyginti nuostolius, bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis bei prisidėti prie to, kad būtų atkurta pagarba šiam meno kūriniui ir jo idėjai“, – rašoma jame.
Vyras sakė apgailestaujantis dėl savo veiksmų, tikino, kad skulptūros padegimas nebuvo iš anksto suplanuotas.
„Tą vakarą buvau paveiktas alkoholio, praradęs gebėjimą adekvačiai įvertinti situaciją, ir pasielgiau visiškai neapgalvotai. Tai nebuvo nei planuota, nei apmąstyta – viskas įvyko akimirksniu, tačiau pasekmės skaudžios ir neištrinamos“, – teigė vyras.
„Suprantu, kad mano poelgis pakenkė ne tik meno kūriniui, bet ir įžeidė žmonių jausmus, sukėlė daug neigiamų emocijų mūsų mieste“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Zarasų rajono savivaldybė teigė besidžiaugianti vyro drąsa pripažinti klaidą ir „atvirai apie ją prabilti“.
„Tikimės, kad šis atsiprašymas taps žingsniu į susitaikymą, o šis skaudus įvykis primins, kaip svarbu nespręsti nesutarimų smurtu ar naikinimu“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Kaip rašė BNS, M. Saukos skulptūra „Liudytoja“ buvo padegta praėjusį ketvirtadienį, apie 23 valandą.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą D. Bukonto gatvėje, degė naujos skulptūros įpakavimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento žiniomis, sudegus įpakavimui, skulptūra nenukentėjo.
Padegimo įtariamas 42-ejų Zarasų gyventojas buvo sulaikytas praėjus kelioms valandoms nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, asmuo anksčiau neteistas.
M. Saukos skulptūra „Liudytoja“ bus pristatyta penktadienį, miesto šventės ir festivalio „Zarasai 2025“ metu.
