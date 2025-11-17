 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybinė komisija spręs, ar priimti 158 migrantus, ar mokėti 3 mln. eurų

2025-11-17 06:16 / šaltinis: BNS
2025-11-17 06:16

Vyriausybės migracijos komisija pirmadienį spręs, ar į šalį priimti kiek daugiau nei pusantro šimto migrantų, ar skirti kelių milijonų eurų solidarumo įmoką.

Pasienis su Baltarusija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

3

Kaip BNS informavo Vidaus reikalų ministerija (VRM), komisijos posėdyje taip pat bus aptariama Europos Komisijos paskelbta Metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita. 

ES Taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.

Spalio viduryje prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog Lietuva linksta susimokėti solidarumo įnašą.

Tuo tarpu vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė yra teigusi, kad svarstomi įvairūs variantai – priimti dalį migrantų, o už nepriimtus – susimokėti.

VRM skelbė, kad galimas ir trečiasis kelias – pareigūnų, ekspertų ar įrangos siuntimas į valstybes, susiduriančias su migracijos spaudimu.

Vyriausybės migracijos komisiją sudaro vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys. 

Priėmus Migracijos paktą, buvo sukurtas solidarumo mechanizmas, pagal kurį Bendrijos narėms privaloma pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele. Pakete taip pat numatyta, kad šalis galėtų prisidėti ir techninėmis priemonėmis – tai būtų užskaitoma kaip tam tikra solidarumo dalis.

Lietuva skeptiškai vertina galimybes priimti migrantus, nes šalis ir taip suteikė prieglobstį nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, taip pat per sieną su Baltarusija reguliariai bando patekti neteisėti migrantai.

VRM duomenimis, nuo 2021 metų Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau 24 tūkst. mėginimams neteisėtai kirsti valstybės sieną.

