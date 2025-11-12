JT: prie Libijos krantų sudužus migrantų valčiai žuvo 42 žmonės

Tai buvo naujausia iš virtinės panašių nelaimių Viduržemio jūros ruože, kuriame šiemet jau žuvo daugiau kaip tūkstantis žmonių.
Po šešių dienų dreifavimo išgyveno tik septyni žmonės, sakoma JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) pranešime.
Valtis, kurioje buvo 47 vyrai ir dvi moterys, lapkričio 3 d. išplaukė iš Zuvaros, esančios į vakarus nuo Tripolio, tačiau maždaug po šešių valandų plaukimo dėl didelių bangų sugedo variklis, sakė TMO. Valtis apvirto ir visi keleiviai atsidūrė už borto, priduriama pareiškime.
Šeštadienį Libijos valdžios institucijos surengė paieškos ir gelbėjimo operaciją netoli Al Buri naftos gavybos platformų.
„Po šešių dienų dreifavimo jūroje pavyko išgelbėti tik septynis vyrus – keturis iš Sudano, du iš Nigerijos ir vieną iš Kamerūno, – teigė TMO. – Deja, 42 asmenys tebėra dingę ir greičiausiai žuvo. Tai 29 asmenys iš Sudano, aštuoni iš Somalio, trys iš Kamerūno ir du iš Nigerijos.“
TMO darbuotojai suteikė išgelbėtiems ir į krantą atgabentiems žmonėms skubią medicininę pagalbą, maisto ir vandens.
Iš viso, TMO dingusių migrantų projekto duomenimis, nuo 2014 m. pradžios Viduržemio jūroje žuvo ir dingo be žinios apie 33 tūkst. migrantų.
