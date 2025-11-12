 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JT: prie Libijos krantų sudužus migrantų valčiai žuvo 42 žmonės

2025-11-12 13:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:58

Jungtinės Tautos trečiadienį pranešė, kad praėjusią savaitę prie Libijos krantų apvirto guminė valtis su 49 migrantais ir 42 iš jų žuvo. 

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Jungtinės Tautos trečiadienį pranešė, kad praėjusią savaitę prie Libijos krantų apvirto guminė valtis su 49 migrantais ir 42 iš jų žuvo. 

REKLAMA
0

Tai buvo naujausia iš virtinės panašių nelaimių Viduržemio jūros ruože, kuriame šiemet jau žuvo daugiau kaip tūkstantis žmonių.

Po šešių dienų dreifavimo išgyveno tik septyni žmonės, sakoma JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valtis, kurioje buvo 47 vyrai ir dvi moterys, lapkričio 3 d. išplaukė iš Zuvaros, esančios į vakarus nuo Tripolio, tačiau maždaug po šešių valandų plaukimo dėl didelių bangų sugedo variklis, sakė TMO. Valtis apvirto ir visi keleiviai atsidūrė už borto, priduriama pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį Libijos valdžios institucijos surengė paieškos ir gelbėjimo operaciją netoli Al Buri naftos gavybos platformų.

REKLAMA

„Po šešių dienų dreifavimo jūroje pavyko išgelbėti tik septynis vyrus – keturis iš Sudano, du iš Nigerijos ir vieną iš Kamerūno, – teigė TMO. – Deja, 42 asmenys tebėra dingę ir greičiausiai žuvo. Tai 29 asmenys iš Sudano, aštuoni iš Somalio, trys iš Kamerūno ir du iš Nigerijos.“

TMO darbuotojai suteikė išgelbėtiems ir į krantą atgabentiems žmonėms skubią medicininę pagalbą, maisto ir vandens.

Iš viso, TMO dingusių migrantų projekto duomenimis, nuo 2014 m. pradžios Viduržemio jūroje žuvo ir dingo be žinios apie 33 tūkst. migrantų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų