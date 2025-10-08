Vyriausybė – už papildomą mokestį azartiniams lošimams, bet Seimui siūlo dabar jo nesvarstyti

Seimas birželį po pateikimo pritarė demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino iniciatyvai įvesti papildomus 27 proc., 32 proc. ir 37 proc. tarifus organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorių, lažybas, taip pat nuotolinius lošimus.
Parlamentaras siūlė dalį papildomų pajamų iš azartinių lošimų apmokestinimo skirti gynybai.
Ministrų kabinetas trečiadienio posėdyje priėmė Finansų ministerijos nutarimą, kad projekto tikslui pritaria, bet Seimui siūlo įstatymo nesvarstyti, nes artimiausiais metais azartinių lošimų sektoriui įsigalios daugiau ribojimų ir reikalavimų.
Nuo lapkričio lošimų organizatoriai privalės taikyti atsakingo lošimo priemones, o nuo kitų metų gegužės – įdiegti centralizuotą nuotolinio lošimo platformą, kur būtų nustatoma ir registruojama visų nuotolinių lošėjų tapatybė, apskaitomi jų lošimai, atlikti statymai ir laimėjimų išmokėjimas.
Iki kitų metų Vyriausybė taip pat turės Seimui pateikti įstatymo projektą, kuriuo būtų įvesta vieninga lošėjo kortelė.
„Azartinių lošimų įstatymu jau nustatytų įpareigojimų ir Vyriausybės rengiamų naujų įpareigojimų įgyvendinimas pareikalaus iš lošimų organizatorių ženklių prisitaikymo prie naujo teisinio reglamentavimo išlaidų“, – aiškina ministerija.
Jos teigimu, šiemet taip pat įsigaliojo nuo 20 iki 22 proc. padidintas loterijų ir lošimų mokesčio, kurį moka lošimų organizatoriai, tarifas, dėl ko lošimų organizatoriai patirs papildomų išlaidų.
Pagal T. Tomilino siūlymą, progresinis apmokestinimas reikštų, kad loterijų ir lošimų mokesčio bazei, neviršijančiai 1 mln. eurų, būtų taikomas 22 proc. mokesčio tarifas, o viršijančiai 1 mln. eurų, tačiau neviršijančiai 3 mln. eurų – 27 proc.
Tuo metu 32 proc. mokesčio tarifas būtų taikomas 3–5 mln. eurų sumai.
Mokesčio bazei, viršijančiai 5 mln. eurų, būtų taikomas didžiausias – 37 proc. – mokesčio tarifas.
Anot T. Tomilino, progresinis lošimų apmokestinimas šiuo metu galioja Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje.
Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvos lošimų rinkos bendrosios lošimo pajamos per 2024 m. siekė beveik 242 mln. eurų, o nuotolinių lošimų rinka augo 14,9 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!