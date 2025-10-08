Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė – už papildomą mokestį azartiniams lošimams, bet Seimui siūlo dabar jo nesvarstyti

2025-10-08 13:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 13:14

Seime kelią skinantis idėjai progresiniais tarifais papildomai apmokestinti azartinius lošimus, Vyriausybė iniaciatyvai pritaria, tačiau siūlo šio projekto parlamente nesvarstyti.  

Pinigai BNS Foto

Seime kelią skinantis idėjai progresiniais tarifais papildomai apmokestinti azartinius lošimus, Vyriausybė iniaciatyvai pritaria, tačiau siūlo šio projekto parlamente nesvarstyti.  

REKLAMA
0

Seimas birželį po pateikimo pritarė demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino iniciatyvai įvesti papildomus 27 proc., 32 proc. ir 37 proc. tarifus organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorių, lažybas, taip pat nuotolinius lošimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentaras siūlė dalį papildomų pajamų iš azartinių lošimų apmokestinimo skirti gynybai.

REKLAMA
REKLAMA

Ministrų kabinetas trečiadienio posėdyje priėmė Finansų ministerijos nutarimą, kad projekto tikslui pritaria, bet Seimui siūlo įstatymo nesvarstyti, nes artimiausiais metais azartinių lošimų sektoriui įsigalios daugiau ribojimų ir reikalavimų.

REKLAMA

Nuo lapkričio lošimų organizatoriai privalės taikyti atsakingo lošimo priemones, o nuo kitų metų gegužės – įdiegti centralizuotą nuotolinio lošimo platformą, kur būtų nustatoma ir registruojama visų nuotolinių lošėjų tapatybė, apskaitomi jų lošimai, atlikti statymai ir laimėjimų išmokėjimas. 

Iki kitų metų Vyriausybė taip pat turės Seimui pateikti įstatymo projektą, kuriuo būtų įvesta vieninga lošėjo kortelė.

REKLAMA
REKLAMA

„Azartinių lošimų įstatymu jau nustatytų įpareigojimų ir Vyriausybės rengiamų naujų įpareigojimų įgyvendinimas pareikalaus iš lošimų organizatorių ženklių prisitaikymo prie naujo teisinio reglamentavimo išlaidų“, – aiškina ministerija.

Jos teigimu, šiemet taip pat įsigaliojo nuo 20 iki 22 proc. padidintas loterijų ir lošimų mokesčio, kurį moka lošimų organizatoriai, tarifas, dėl ko lošimų organizatoriai patirs papildomų išlaidų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal T. Tomilino siūlymą, progresinis apmokestinimas reikštų, kad loterijų ir lošimų mokesčio bazei, neviršijančiai 1 mln. eurų, būtų taikomas 22 proc. mokesčio tarifas, o viršijančiai 1 mln. eurų, tačiau neviršijančiai 3 mln. eurų – 27 proc. 

Tuo metu 32 proc. mokesčio tarifas būtų taikomas 3–5 mln. eurų sumai.

Mokesčio bazei, viršijančiai 5 mln. eurų, būtų taikomas didžiausias – 37 proc. – mokesčio tarifas.

REKLAMA

Anot T. Tomilino, progresinis lošimų apmokestinimas šiuo metu galioja Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje. 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvos lošimų rinkos bendrosios lošimo pajamos per 2024 m. siekė beveik  242 mln. eurų, o nuotolinių lošimų rinka augo 14,9 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų