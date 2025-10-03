Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė patvirtino ministrų pavadavimo grafiką: toks darbas nenumatytas vieninteliam Adomavičiui

2025-10-03 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 11:22

 Prieš savaitę pradėjus darbą naujajai Ingos Ruginienės Vyriausybei, ketvirtadienį premjerė patvirtino ministrų pavadavimo grafiką – potvarkį, numatantį, kas pavaduoja 20-ojo Ministrų kabineto narius jų komandiruočių, atostogų metu. Tarp 14 Vyriausybės narių, kolegų nepavaduos vienintelis kultūros ministras Ignotas Adomavičius, dėl kurio kompetentingumo ir tinkamumo vadovauti ministerijai diskusijos vis dar netyla.

Naujoji vyriausybė.. ELTA / Dainius Labutis

 Prieš savaitę pradėjus darbą naujajai Ingos Ruginienės Vyriausybei, ketvirtadienį premjerė patvirtino ministrų pavadavimo grafiką – potvarkį, numatantį, kas pavaduoja 20-ojo Ministrų kabineto narius jų komandiruočių, atostogų metu. Tarp 14 Vyriausybės narių, kolegų nepavaduos vienintelis kultūros ministras Ignotas Adomavičius, dėl kurio kompetentingumo ir tinkamumo vadovauti ministerijai diskusijos vis dar netyla.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 2 d. I. Ruginienės patvirtintame potvarkyje numatyta, kas iš Ministrų kabineto narių pavaduoja vienas kitą išvykstant į komandiruotes, atstogaujant ar susirgus. Kiekvienam ministrui numatyti du galimi pavaduotojai.

13 kabineto narių, esant poreikiui, pavaduos kitus kolegas Vyriausybėje. Tačiau skandalų epicentre atsidūręs I. Adomavičius nėra numatytas kaip galimas kurio nors kito ministro pavaduotojas.

Potvarkyje nurodoma, kad patį kultūros ministrą turėtų pavaduoti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pastarajai negalint – I. Adomavičių pavaduotų socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

Užsienio reikalų ministrą Kęstuti Budrį pavaduoti pavesta krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei arba vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.

Ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą turėtų pavaduoti energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas arba teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, esant poreikiui, bus pavaduojama J. Zailskienės arba R. Popovienės.

V. Kondratovičiaus pareigas politiko komandiruočių ar atostogų metu eis R. Tamašunienė arba K. Budrys.

Žemės ūkio ministrą A. Palionį pakeis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas arba susisiekimo ministras Juras Taminskas.

R. Popovienę pavaduos E. Grikšas arba J. Zailskienė, o D. Šakalienę – K. Budrys arba V. Kondratovičius.

Tuo metu R. Tamašunienę pavaduoti pavesta V. Kondratovičiui arba J. Taminskui. Pastarąjį, susiklosčius aplinkybėms, turėtų pavaduoti Ž. Vaičiūnas arba K. Žuromskas.

Patį Ž. Vaičiūną pavesta pavaduoti finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui arba E. Grikšui.

K. Vaitiekūną savo ruožtu pavaduotų K. Kondratovičius arba A. Palionis. Atostogų, išvykų ar ligos atveju J. Zailskienę keistų M. Jakubauskienė arba R. Popovienė.

Galiausiai, K. Žuromską pavaduoti turėtų A. Palionis arba J. Taminskas.

19-oje Vyriausybėje, kuriai vadovavo jau atsistatydinęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, visi 14 ministrų buvo numatyti kaip galimi vieno ar kito kolegos pavaduotojai. Tiesa, šių metų liepą G. Palucko potvarkis buvo pakeistas – buvęs teisingumo ministras Rimantas Mockus buvo išbrauktas kaip galimas V. Kondratovičiaus pavaduotojas. R. Mockus tuomet tapo vieninteliu Vyriausybės nariu, kuris nebuvo numatytas kaip galimas kurio nors kito ministro pavaduotojas.

Įstatymas numato, kad premjeras potvarkiu tvirtina ministrų pavadinimo komandiruočių, atostogų metu ar ligos atveju grafiką. Jeigu dokumente numatyti galimi ministro pavaduotojai negali jo pavaduoti, Vyriausybės vadovas atskiru potvarkiu skiria pavaduojantįjį ministrą.

ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.

