Pirmas kartas per beveik 7 metus: kodėl uždaryta JAV vyriausybė ir ką tai reiškia?

Tai įvyko todėl, kad Senate pasiekta aklavietė dėl dviejų konkuruojančių finansavimo įstatymų projektų, vieną pasiūlė respublikonai, kitą – demokratai. Nei vienas nesurinko reikiamo balsų skaičiaus.
Paaiškinimas: kas yra uždarymas ir ką jis paveikia?
Tai ne tik apie politikus – įprasti gyventojai pajus šio uždarymo poveikį.
- Tokie nacionaliniai parkai kaip Didysis kanjonas ar Josemitas liks be darbuotojų – kai kurie gali būti uždaryti neribotam laikui.
- Skrydžiai gali būti atšaukti.
- Nacionalinė alėja Vašingtone, erdvė tarp Kapitolijaus – kur dirba šie politikai – ir Linkolno memorialo, gali būti užrakinta.
- Trumpas pagrasino masiniais federalinių darbuotojų atleidimais, sakydamas, kad jie „bus demokratai“.
D. Trumpas bando šią situaciją panaudoti savo politinei naudai. Jis tvirtina, kad demokratai bando finansuoti nemokamą sveikatos priežiūrą „neteisėtiems užsieniečiams“. Demokratų siekis yra pagerinti valstybės pagalbą prieinamos sveikatos priežiūros srityje, tačiau tai nebūtų taikoma nelegaliai gyvenantiems migrantams.
Respublikonai tvirtina, kad demokratai paaukojo Amerikos žmonių interesus, kad turėtų viešą konfrontaciją su prezidentu.
Neaišku, kiek laiko tai truks
ELTA rašo, kad kol kas neaišku, kiek laiko truks uždarymas. Nuo 1976 m., kai Kongresas įteisino dabartinį biudžeto procesą, federalinė vyriausybė buvo uždaryta 21 kartą. Kai kurie sustabdymai truko vos kelias valandas – per trumpai, kad sutrikdytų vyriausybės veiklą.
Ilgiausias uždarymas prasidėjo 2018 m. gruodžio 22 d., kai demokratai ir D. Trumpas atsidūrė aklavietėje dėl 5,7 mlrd. dolerių, kurių prezidentas reikalavo sienos valstybės pasienyje statybai per savo pirmąją kadenciją.
Apie 380 000 federalinių darbuotojų buvo išleisti atostogų, o dar 420 000 dirbo be darbo užmokesčio.
Senatoriai, jei turi noro, gali veikti greitai, atsisakydami įprastų procedūrų, kurios paprastai užlaiko teisės aktų priėmimą.
Aukštieji rūmai turėjo vėl susirinkti į posėdį trečiadienį, tačiau visą savaitę truksianti Atstovų Rūmų pertrauka reiškia, kad jie negalės patvirtinti bet kokio greito susitarimo, kurį pasiektų Senatas.
Ketvirtadienį Senatas nedirbs dėl žydų šventės Jom Kipur, tačiau penktadienį grįš ir galbūt posėdžiaus visą savaitgalį.
Vyriausybės uždarymas neturės įtakos tokioms gyvybiškai svarbioms funkcijoms kaip pašto tarnyba, kariuomenė ir gerovės programos, pavyzdžiui, socialinė apsauga ir maisto talonai.
Tačiau, Kongreso biudžeto biuro duomenimis, iki 750 000 darbuotojų gali būti kasdien siunčiami namo ir negauti darbo užmokesčio iki pat uždarymo pabaigos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!