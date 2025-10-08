Trišalės tarybos pirmininke išrinkta Jakutavičė

Ji Tarybai pirmininkaus artimiausią pusmetį. Tai jau antrasis kartas, kai D. Jakutavičė paskiriama vadovauti Trišalei tarybai.
Taryboje kas pusmetį rotacijos principu pirmininkauja darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai.
Taryboje planuojama toliau svarstyti Darbo kodekso, kitų teisės aktų pakeitimus, įtraukios darbo rinkos stiprinimo, kitus socialinės, ekonominės bei darbo politikos klausimus, aktualius darbuotojams bei darbdaviams.
