  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Trišalės tarybos pirmininke išrinkta Jakutavičė

2025-10-08 07:26 / šaltinis: ELTA
Profesinių sąjungų atstovė Dalia Jakutavičė. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Antradienį Trišalės tarybos pirmininke išrinkta Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) laikinoji vadovė Dalia Jakutavičė.

2

Ji Tarybai pirmininkaus artimiausią pusmetį. Tai jau antrasis kartas, kai D. Jakutavičė paskiriama vadovauti Trišalei tarybai.

Taryboje kas pusmetį rotacijos principu pirmininkauja darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai.

Taryboje planuojama toliau svarstyti Darbo kodekso, kitų teisės aktų  pakeitimus, įtraukios darbo rinkos stiprinimo, kitus socialinės, ekonominės bei darbo politikos klausimus, aktualius darbuotojams bei darbdaviams.

