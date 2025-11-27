VSD vadas: Baltarusija kontrabandiniais balionais siekia politinių tikslų

„Stebime ir, sakyčiau, net esame įsitikinę, kad jiems svarbu visgi ta taktinė situacija, kriminalinę situaciją paversti strateginiu ir politiniu reiškiniu, kur įtraukia mus į derybas ar į kažkokį bendravimą, kuriam galbūt mes nepasiruošę“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė R. Bridikis, paklaustas, ar leidžiami balionai susiję ne tik su kriminaline veikla.
„Matome, kad Baltarusijos režimas gali susitvarkyti su problema, jie tiesiog iš taktinės (situacijos – BNS) verčia į strateginę“, – teigė jis.
Žvalgybos vadovas sakė negalintis atsakyti, ar Lietuvos pusėje veikiantys asmenys susiję tik su kriminaline veikla.
„Negaliu atsakyti, nes visgi čia, manau, institucijos tikrai daro savo darbą, kas joms ir priklauso, yra jungtinė tyrimo grupė“, – teigė jis.
BNS rašė, kad dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio.
I. Ruginienė pirmadienį kartojo, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius poreikio vėl apriboti pasienio punktų darbą susitikimo su opozicija išvakarėse tikino nematantis.
R. Bridikis sako, kad VSD neturi „nei galios, nei mandato“ teikti rekomendacijas dėl sienos su Baltarusija uždarymo.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.
Kaip parodė šią savaitę naujienų agentūros BNS užsakymu „Vilmorus“ atlikta apklausa, maždaug keturi iš dešimties Lietuvos gyventojų sako jaučiantys didesnę grėsmę savo saugumui dėl iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių oro balionų su kontrabanda.
