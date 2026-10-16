VSD papildomai skirs 4 mln. eurų: premjeras paaiškino, kam labiausiai reikia pinigų

„Ta ambicija galbūt nėra visiškai kukli. Ne kartą buvome susitikę su VSD vadovais. Ir (jų – ELTA) lūkestis buvo (padidinti papildomą finansavimą – ELTA) nuo mažiausio galimo skaičiaus – 2,6 mln. iki 7 mln. eurų ir daugiau. Šiai dienai, jeigu teisingai pamenu, numatyta 4 mln. eurų papildomai“, – penktadienį žurnalistams sakė premjeras.
Pasak jo, didesnė papildomo finansavimo dalis veikiausiai bus skirta darbo užmokesčiui, nes VSD susiduria su sunkumais komplektuojant personalą.
„Dešimtys pareigūnų reikalingi mūsų tarnyboms. Pasakyti, kad nieko nėra daroma, neišeina. Kad gali būti galbūt daugiau daroma, turbūt galima apie tai kalbėti. (…) Bet turime vertinti viso biudžeto kontekstą“, – teigė M. Sinkevičius.
Premjeras pažymėjo, kad didesnio finansavimo tikisi ir kitos institucijos, tarp jų statutiniai pareigūnai, teisėjų korpusas bei Nacionalinė teismų administracija.
„Bet ir vėl, atliepdami tuos lūkesčius, turime uždavinį – nepasileisti tiek, kad tas paskui procesas mūsų fiskalinės situacijos būtų nebetvarus ir nebesuvaldomas arba vėliau reikalautų radikalių sprendimų, kurių nė viena turbūt valdžia nepageidautų“, – sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžeto projektui, kuris keliaus į Seimą – jame numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.
Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.
Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.
Tuo metu statutinių pareigūnų algoms skirta 45,3 mln. eurų. Darbo užmokestis bus keliamas ugniagesiams, policijos pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento pareigūnams, taip pat numatoma kelti aplinkos apsaugos pareigūnų atlyginimus.
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