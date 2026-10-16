Mokytojų algos auga sparčiausiai, tačiau premjeras abejoja dėl 1 dalyko

„Pamenate (nacionalinį projektą – BNS) „Idėja Lietuvai“, viena iš idėjų buvo, kad mokytojo profesija bus prestižinė. Nežinau, ar ji taps prestižinė, nes prestižas yra keista sąvoka, bet kad mokytojų ir švietimo sektoriaus darbuotojų alga ženkliai didėja, lyginant su visu kitu valstybės sektoriumi, tai yra faktas“, – penktadienį sakė Mažeikių rajone viešintis ministras pirmininkas.
Vyriausybės penktadienį patvirtintame kitų metų biudžeto projekte planuojama mokytojų atlyginimus didinti 7,56 procento.
4,5 proc. didinami pareiginės algos koeficientai, 0,43 proc. būtų skirta pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui dėl veiklos sudėtingumo, priemokoms ar kitoms išmokoms, o 2,5 proc. didėja pareiginės algos bazinis dydis.
Premjero teigimu, dar ankstesnės konservatorių vadovaujamos Vyriausybės įsipareigojimo, kad mokytojų atlyginimai sieks 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.
„Švietimo įstaigų vadovai tikrai uždirba nekuklias algas – dažnai net merai priekaištauja, kad jų algos viršija merų algas. Bet mes nediferencijuojame ir nepriešpriešiname vienų prieš kitus“, – teigė M. Sinkevičius.
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