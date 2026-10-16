Mindaugas Sinkevičius lankysis Mažeikiuose: štai ką aptars

Kaip pranešė Vyriausybė, premjeras susitiks su Mažeikių rajono mere Rūta Matulaitiene ir savivaldybės vadovybe, aptars rajono plėtrai aktualius klausimus.
Vizito metu M. Sinkevičius taip pat lankysis statomame Mažeikių sporto ir pramogų centre bei naftos perdirbimo bendrovėje „Orlen Lietuva“.
Vyriausybės vadovas taip pat susitiks su vietos gyventojais Mažeikių kultūros centre.
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