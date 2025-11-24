 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT vadas apie toliau plūstančius balionus: mūsų institucijos daro viską

2025-11-24 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 14:46

Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, institucijos daro viską, kas įmanoma, siekiant užkardyti tolesnį balionų skridimą į Lietuvos teritoriją, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas. 

Rustamas Liubajevas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, institucijos daro viską, kas įmanoma, siekiant užkardyti tolesnį balionų skridimą į Lietuvos teritoriją, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas. 

1

„Dar kartą noriu užtikrinti Lietuvos visuomenę, kad mūsų institucijos daro kas tik įmanoma šiomis sąlygomis. Dirbama. Jeigu apie tai viešojoje erdvėje nėra kalbama, tai nereiškia, kad nevyksta veiksmai, kad neatliekamos tam tikros priemonės“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Liubajevas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį žurnalistams teigė, kad nors šalies institucijos ir tarnybos dirba kiekvieną naktį, tikimasi didesnio įsitraukimo iš policijos. 

Savo ruožtu R. Liubajevas tikina, kad VSAT su policija ir kitomis institucijomis derina veiksmus bendroje darbo grupėje, o artimiausiu metu planuojama įgyvendinti dar daugiau priemonių, kurių dalies, anot jo, viešai atskleisti negalima.

„Dirbame kartu su policija ir kitomis institucijomis darbo grupėje. Tie veiksmai, kurie yra atliekami prie sienos, arba šalies gilumoje derinami šios darbo grupės kontekste. Mes ir patys jaučiame atsakomybę ir taip pat aktyviname tą veiklą. Ne apie visą ratą priemonių aš galiu viešai kalbėti, taip pat, ko gero, negalės apie tai kalbėti ir policija, bet tikrai planuojama nemažai įvairių veiksmų, kurie bus atlikti artimiausiu metu“, – teigė VSAT vadas. 

Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta – 0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

Savo ruožtu premjerė neatmeta galimybės, kad pasienio punktai su Baltarusija gali būti vėl uždaryti. Tiesa, politikė pažymi, kad toks galutinis sprendimas bus priimtas, jeigu situacija nesikeis į gerąją pusę.

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.

Vis dėlto, nepaisant sprendimo atidaryti kontrolės punktus, Lietuvos vilkikai toliau ir įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

Savo ruožtu Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.

