VRK apskundė teismo sprendimą Nausėdos dalyvavimą laidoje nepripažinti paslėpta politine reklama

„Komisija sieks apginti savo sprendimą aukštesnės instancijos teisme. VRK siekia, kad būtų atsižvelgta į faktą, kad rinkimų metu prezidentas ne tik ėjo valstybės vadovo pareigas, tačiau buvo ir kandidatu, kuriam, lygiateisiškai su kitais kandidatais, galioja Rinkimų kodekso nuostatos. Komisija savo argumentą motyvuoja tuo, kad kandidato einamos pareigos neatleidžia nuo Rinkimų kodekse įtvirtintų pareigų kandidatui atskirti oficialią veiklą nuo politinės reklamos ir mokėti už politinę reklamą“, – atsakyme Eltai teigia VRK atstovė Indrė Ramanavičienė.
VRK akcentuoja, kad kandidato nuotrauka tiek išorinėje laidos reklamoje – plakate, tiek socialiniuose tinkluose skelbtoje vaizdinėje ginčo laidos reklamoje yra laikoma vienu iš politinės reklamos elementų, kuriuo yra propaguojamas valstybės politikas ir kandidatuojantis asmuo.
Komisijos nuomone, kandidato atvaizdo naudojimas plačiai skleidžiamoje mokamoje kampanijoje turi dar didesnį poveikį rinkėjams.
Komisija nesutinka ir su teismo išvada, jog buvo naudojama nenauja šūkio idėja „Sukurti gerovės valstybę“, todėl jis negali būti politinė reklama.
„VRK netyrė šūkio naujumo fakto, o vertino jį tuo aspektu, kad jis yra tapatinamas būtent su Gitanu Nausėda kaip kandidatu. „Gerovės valstybės“ šūkis buvo jo rinkimų programos pagrindas tiek 2019 m., tiek 2024 m. Ši frazė iki šiol yra neatsiejama nuo jo politinės tapatybės“, – sako VRK.
Kreipdamasi į aukštesnės instancijos teismą, VRK teismo prašo, kad būtų vertinamos ne atskiros ginčo aplinkybės, o jų visuma. Komisija savo sprendime buvo konstatavusi, kad laida „Kitokie pasikalbėjimai“ buvo paslėpta politinė reklama ne dėl pavienių laidos turinio elementų, bet dėl visumos požymių, apimant tiek laidos sklaidos pobūdį, tiek informacijos pateikimo formą, laiką bei laidos turinį.
VRK apeliacinį skundą nagrinės Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, jo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
Kaip skelbta, rugsėjo 15 d. Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija patenkino prezidento G. Nausėdos skundą. Nuspręsta, kad laidoje prezidentas neskleidė jokios reklamos apie save – nustatyta, kad nei informuojant apie rengiamą laidą, nei pačioje laidoje pareiškėjas apie save, kaip kandidatą į prezidentus, savo politinės programos darbus nekalbėjo, jokios reklamos apie save neskleidė.
Tuo metu sausį VRK buvo pripažinusi, kad pernai balandį prieš pat rinkimus Palangos koncertų salėje filmuota laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, bei renginio viešinimas buvo paslėpta politinė reklama.
Minėtoje laidoje G. Nausėda auditorijai nuotaikingai pasakojo apie savo jaunystę, piršlybas žmonai Dianai. VRK atstovė per teismo posėdį atkreipė dėmesį, negalima leisti pateisinti paslėptos politinės reklamos po pramoginių laidų priedanga, nes tai būtų blogas precedentas.
Tačiau teismas paskelbė, kad išsakyta minėta informacija apie prezidento asmeninį gyvenimą yra visuotinai žinoma, jos naujumo aspekto VRK netyrė, todėl tokio paminėjimo šioje situacijoje negalima vertinti kaip politinės reklamos. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad VRK sprendimas yra nepakankamai nemotyvuotas, teisiškai nepagrįstas ir neteisėtas, juo neištirtos visos reikšmingos faktinės aplinkybės.
Rugsėjo pabaigoje kilus kultūros bendruomenės protestams dėl naujojo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus, laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ kūrėjai pareiškė simboliškai prisidedantys prie kultūros bendruomenės protesto ir pašalino „Kitokius pasikalbėjimus“ su prezidentu G. Nausėda, kol išsispręs situacija.
ELTA primena, kad pernai gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai.
