Seimas apsispręs dėl Nausėdos vetuotų politikų atsakomybę švelninančių BK pataisų

Parlamentarai nutars, ar dar kartą palaikyti rugsėjo mėnesį Seimo priimtą dokumentą, ar pritarti šalies vadovo siūlymui bausmes švelninančias BK pataisas laikyti nepriimtomis.
Beje, trečiadienį 6 balsais už Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) atmetė prezidento G. Nausėdos veto. 4 TTK dirbantys parlamentarai pritarė šalies vadovo siūlymui bausmes švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.
Prezidento patarėjas Simonas Mikšys TTK posėdyje sakė, kad Seimas, priėmęs BK pataisas, neįvertino galimų neigiamų pasekmių šalies politinei sistemai, kriminogeninei situacijai, „čekiukų“ byloms.
Jis pastebėjo, kad priimant galutinį dokumentą nebuvo gautos Teisės departamento, taip pat prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), teismų išvadų.
Ketvirtadienį Seimas taip pat planuoja priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas, leisiančias kriminalinę žvalgybą taikyti ir apysunkiams nusikaltimams.
Vetuodamas BK pataisas G. Nausėda kritikavo tai, kad kartu su jomis nebuvo priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimai – be jų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą.
Todėl, šalies vadovo nuomone, BK pataisų įsigaliojimas „apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių“.
ELTA primena, kad „čekutininkų“ bausmes lengvinančias BK pataisas Seimas priėmė šių metų rugsėjo 23 d.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!