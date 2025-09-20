Vokiečių kalbos poreikis Lietuvoje rekordinis – štai ko ieško verslai ir kas vyksta mokyklose

Apie tai, tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos prezidentas, „Saulės“ privačios gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Edvinas Šimulynas.
Kai mes kalbame apie antrąją užsienio kalbą, ar Lietuvoje galima sakyti, kad antroji užsienio kalba nėra pakankamai įsitvirtinusi, kad vaikai nelabai moka antrą užsienio kalbą? Kai mes sakome „mokame anglų“, tai čia turbūt sutinkame, bet kalbame apie vokiečių, prancūzų ir kitas.
V. Aleknavičienė: Į jūsų klausimą turėčiau atsakyti: „Taip.“ Mes jaučiame, kad šiandien labai populiari yra anglų kalba, ir iš tikrųjų jaunimas kalba ta kalba, bet jeigu prisimintume 2001-uosius metus, kuomet buvo paskelbti Europos kalbų metai, ir Europos Tarybos tikslas toks, kaip ir buvo iškeltas, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi kalbėti, be abejo, savo gimtąja kalba, nes tai yra, kultūros paveldo ženklas.
Ir turėtų mokėti dar dvi užsienio kalbas, kad galėtų jaustis tikru Europos Sąjungos piliečiu, integruotis į darbo rinką, dalyvauti socialiniame gyvenime. Taigi, šiandien dienai aš tikrai galėčiau patvirtinti, kad mano nuomone, anglų kalba yra labai populiari, ir kaip pirmąją užsienio kalbą visi renkasi anglų kalbą, o kaip antrą užsienio kalbą, šiai dienai tikrai ne visos netgi mokyklos gali pasiūlyti mokytis.
O kokia čia didžiausia problema – neužtenka mokytojų?
V. Aleknavičienė: Didžiausia problema šiai dienai yra, kad mes turime labai mažai kitų užsienio kalbų mokytojų, tokių kaip vokiečių, taip pat ir prancūzų, ispanų kalbos, kai kuriose mokyklose dar yra mokoma rusų kalba.
Nors galėčiau pasidžiaugti, kad kaip tik prieš ateinant pasižiūrėjau duomenis – jau virš 100 mokyklų Lietuvoje apskritai rusų kalbos jau net nebesiūlo kaip tokio dalyko, ir šiai dienai tai yra tiesiog kaip gelbėjimosi variantas turbūt jau tik mažesniuose miesteliuose ir rajonuose, kur nėra kitos užsienio kalbos.
Kai mes kalbame apie vokiečių kalbą, girdime, kad tikrai yra poreikis mokytis, mes girdime, kad yra Vokietijos brigada, Vokietija yra didžiausias užsienio investuotojas Lietuvoje, turbūt paklausa mokytis vokiečių kalbos yra didžiulė. Kokia yra situacija su mokytojais, pamokomis šioje kalboje?
E. Šimulynas: Taip, iš tikrųjų paklausa didėja ir pasirinkimas didėja, ypatingai šeštoje klasėje, kuomet didžioji dalis mokyklų pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos, tačiau mokytojų mes turime iš tikrųjų nedaug.
Aš pritariu ir Švietimo komiteto pirmininkei, nes mokytojų yra stipriai sumažėję, ir tai yra susiję su ta situacija, kuri vyko pastaruosius kelerius metus, kuomet vokiečių kalba tikrai patyrė tokią sudėtingą situaciją: mažėjo besimokančiųjų, mažėjo tada atitinkamai studijuojančių vokiečių kalbą, ir taip mokytojų tikrai labai stipriai sumažėjo mūsų mokykloje.
Iš tikrųjų, vokiečių kalba tampa populiari ir versle, ir į mokytojus nusitaiko ir verslas, kuris turbūt bando tuos specialistus įdarbinti pas save. Ką manote apie tai?
E. Šimulynas: Taip, tikrai verslas vienu balsu šiandien teigia, nes Vokietija yra didžiausia investuotoja Lietuvoje, ir pasižiūrėjau – iš tikrųjų, tas investavimas vis auga.
Jeigu imant 2022-2024 metus, tai čia kalba yra apie 5, 6, 7 ir 9 milijardus eurų, ir tai yra didžiausia šalis, kuri investuoja mūsų šalyje iš Europos Sąjungos. Taigi, tikrai poreikis auga, specialistų auga, ir kreipiamasi yra tiek į mokytojus, tiek apskritai į universitetus.
Ieškoma tų specialistų, kurie gebėtų kalbėti gerai, tinkamu lygiu vokiečių kalba, bet, deja, tokių dažnai netenka surasti. Ir tada imamasi įvairiausių kitų priemonių, tarkim, kaip pasiūlyti specialius kalbos kursus specialistams, tam kad būtų galima užtikrinti savo verslo plėtimą Lietuvoje.
Mes dažnai kalbame ir vis dažniau girdime kalbant, kad Lietuvoje buvo antra užsienio kalba – rusų, ir jau matome savivaldybių, kurios ir savanoriškai ima mažinti rusų kalbos pamokų, įvairias iniciatyvas pradeda. Tik ne visose savivaldybėse pavyksta užtikrinti, kuo pakeisti rusų kalbą. Ar jūsų vertinimu yra tik laiko klausimas, kada mes rusų kalbą pakeisime bet kuria kita Europos Sąjungos kalba?
V. Aleknavičienė: Aš manau, kad tai yra tik laiko klausimas, nes norint pakeisti rusų kalbą, reikia tikrai turėti dėstytoją, mokytoją, kuris galėtų mokyti kitos kalbos, ir tai yra tiesiog šiandienos pagrindinė problema, nes iš tikrųjų ir tėveliai išreiškia norą, ir moksleiviai nori mokytis kitos užsienio kalbos šalia anglų, tarkime, ne rusų kalbos.
Čia ir yra mūsų pagrindinė problema, ir šiai dienai aš gal norėčiau priminti, kad Nacionalinė švietimo agentūra vykdo projektą „Tobulėk, tęsk, ateik“ ir siūlo mokytojams, kurie jau turi mokytojo kvalifikaciją, pakeisti savo specialybę į kitą specialybę arba papildomai įsigyti dar vieną kvalifikaciją dėstyti kitą dalyką.
Čia labai aktyviai dalyvauja Vilniaus universitetas, taip pat Vytauto Didžiojo universitetas kalbų mokymui, ir galima rinktis mokytis nemokamai Europos Sąjungos lėšomis būtent anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbas ir ateityje dėstyti mokykloje.
Man labai džiugu, kad savivaldybės labai aktyviai įsijungia, rekomenduoja savo mokytojams, ieško mokytojų, kurie norėtų išmokti dar vieną užsienio kalbą ir dėstyti moksleiviams.
Kai mes kalbame apie tokį projektą, atrodytų, tai puiki paskata persiorientuoti. Kokia yra situacija su vokiečių kalba? Ar aktyviai mokomasi čia vokiečių kalbos? Gal jūs girdėjote sėkmės pavyzdžių, ar gal yra čia kokių iššūkių?
E. Šimulynas: Tikrai mokomasi yra aktyviai, tą tikrai žinau tiek iš Vilniaus universiteto, tiek iš Vytauto Didžiojo universiteto, tačiau tas laikas, kurį mokosi šie mokytojai, tai yra pusantrų metų arba dveji metai – tai yra tikrai nedidelis laiko tarpas.
Tikiu, kad didžioji dauguma besimokančiųjų jaučiasi ne tiek tvirtai atėję į mokyklą, nes žinau, kad šiame projekte dalyvaujanti mokykla paprastai pasirašo tam tikrą sutartį su projektu, kad siunčiama mokytoja po to įdarbins arba su juo palaikys darbo santykius, ir jis dirbs toje mokykloje.
