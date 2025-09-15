ES seks žinutes internete? Paaiškiname, kas vyksta

Internete keliama panika, esą Europos Sąjunga netrukus pradės tikrinti visus tekstinius pranešimus. Tačiau tokios baimės yra per ankstyvos: pasiūlymas vis dar svarstomas, o jo nuostatos greičiausiai bus pakeistos dar prieš pradedant jas taikyti, rašoma „EuroNews“.
Interneto vartotojai reiškia susirūpinimą dėl priemonių, numatytų Europos Komisijos pasiūlyme kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete.
Jei jos būtų patvirtintos, valdžios institucijos ir privačios žinučių siuntimo bendrovės galėtų nuskaityti vartotojų pranešimus, kad užkirstų kelią vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos (CSAM) platinimui ir padėtų identifikuoti aukas.
Tuo tarpu socialiniuose tinkluose plinta teiginiai, jog ES netrukus pradės nuskaityti visas žinutes – kartais net prieš jas išsiunčiant.
Šie nuogąstavimai klaidinantys: teisėkūros procesas dar nesibaigė, o galutinė priemonių forma nėra aiški.
ES pasiūlymas dėl vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimo stabdymo
Minėtasis pasiūlymas – tai Europos Komisijos 2022 m. projektas dėl reglamento, kuriuo siekiama užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir su juo kovoti.
Jo tikslas – sukurti vieningą ES masto teisinį pagrindą CSAM aptikimui, pranešimams ir turinio pašalinimui.
Šiuo pasiūlymu siekiama pakeisti šiuo metu nevienodas nacionalines taisykles ir pramonės iniciatyvas, sukuriant suderintą sistemą, suteikiančią aiškias teisines priemones valdžios institucijoms.
Komisijos pirminiame projekte numatyta galimybė nuskaityti tekstinius pranešimus, tačiau šalininkai teigia, kad tai būtų daroma ribotai ir griežtai apibrėžtomis sąlygomis.
Pasiūlymas numato „aptikimo įsakymus“ – teisiškai privalomus nurodymus technologijų įmonėms aptikti žinomą ar naują CSAM, taip pat bandymus užmegzti netinkamus kontaktus su vaikais.
Tokius įsakymus galėtų teikti nacionalinė koordinuojanti institucija, jie turėtų būti pagrįsti rizikos vertinimu ir patvirtinti teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos.
Kritika dėl privatumo pažeidimo
Kritikai įspėja, kad šios priemonės galėtų smarkiai pakenkti privatumui.
Tačiau teiginiai, jog greitai bus įvesta visuotinio pranešimų nuskaitymo sistema, klaidina: pasiūlymas dar tik svarstomas ES teisėkūros procese. Kol Parlamentas ir Taryba nesutars dėl vieningos įstatymo versijos, jokios priemonės negali būti įgyvendintos.
Europos Parlamentas jau balsavo už didelius pakeitimus, panaikinančius labiausiai ginčytinas Komisijos projekto nuostatas.
2023 m. pabaigoje Parlamento piliečių laisvių komitetas (LIBE) priėmė poziciją, aiškiai pasisakančią prieš bendrą ir nediskriminacinį nuskaitymą bei už šifravimo apsaugą.
Parlamento siūlomas tekstas pirmenybę teikia tikslinėms, rizikos vertinimu grindžiamoms priemonėms ir nustato griežtas apsaugos taisykles.
Parlamentas pažymi, kad šifravimo silpninimas keltų grėsmę visų vartotojų privatumui ir kibernetiniam saugumui.
Tuo tarpu Tarybos pozicija kol kas nevieninga. 15 valstybių narių, tarp jų Prancūzija, Ispanija ir Italija, remia privalomą nuskaitymą.
6 šalys – Austrija, Nyderlandai, Lenkija ir kitos – dabartinei projekto formai nepritaria, o dar šešios valstybės narių nuomonės nėra pareiškusios.
Naujas balsavimas numatytas 2025 m. rugsėjo 12 d. Net jei Taryba pasieks bendrą poziciją, teks derėtis su Parlamentu dėl kompromiso trilogo derybose. Reglamentas įsigalios tik tada, kai abi institucijos priims identišką tekstą.
Susirūpinimas dėl ateities
Jei pasiūlymas būtų priimtas dabartine forma, pirmą kartą ES institucijos galėtų reikalauti, kad privačių ryšių paslaugų teikėjai aktyviai tikrintų naudotojų žinutes, vaizdus ir kitus duomenis.
Tokie „aptikimo įsakymai“ galėtų būti taikomi visoms paslaugoms, o ne tik atskiriems įtariamiesiems. Jei jie paliestų šifruojamas programėles, tokias kaip „WhatsApp“ ar „Signal“, įmonės galėtų būti priverstos įdiegti kliento pusės nuskaitymą, kai turinys tikrinamas prieš užšifruojant.
Kritikai taip pat baiminasi vadinamojo „funkcijų išplėtimo“: sukūrus universalią nuskaitymo infrastruktūrą, ateities vyriausybės galėtų išplėsti jos taikymo sritis į kitas sferas – terorizmo prevenciją, autorių teisių apsaugą ar politinės opozicijos kontrolę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!