Vilniuje nuo tilto nukrito žmogus – jis perduotas medikams

Teigiama, kad apie 15 val. 4 min. buvo gautas pranešimas apie nuo Baltojo tilto nukritusį žmogų, kuris negali išlipti iš vandens.
Ištrauktas iš vandens asmuo perduotas medikams.
Policijos duomenimis, 15 val. 4 min buvo gautas pranešimas, kad nuo Baltojo tilto nušoko žmogus, asmuo plaukė Žvėryno link. informacija buvo perduota gelbėjimo tarnyboms.
Taip pat gautas antras pranešimas 15 val. 6 min., kad prie Baltojo tilto galimai Neryje plūduriuoja žmogus, kurį neša link Vingio parko pusės. Žmogus bandė išlipti, bet vėl įkrito į vandenį.
Vėliau pranešta, kad policijos pagalba nebereikalinga.
Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, medikai su gelbėtojais ištraukė asmenį, jį apžiūrėjo ir jis buvo išvežtas į gydymo įstaigą.
Tarnybų įvykio vietoje nebėra.
Gal nušoko nuo tilto?
Nukrito, kaip maišas.