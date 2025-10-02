Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nuo tilto nukrito žmogus – jis perduotas medikams

2025-10-02 15:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 15:55

Vilniaus centre tarnyboms buvo pranešta, kad nuo tilto nukrito žmogus, kuris nebegalėjo išlipti iš vandens. Galiausiai asmuo buvo išgelbėtas ir perduotas medikams. 

Vilniuje nuo tilto nukrito žmogus – jis perduotas medikams (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje nuo tilto nukrito žmogus – jis perduotas medikams (nuotr. Broniaus Jablonsko) 

3

Teigiama, kad apie 15 val. 4 min. buvo gautas pranešimas apie nuo Baltojo tilto nukritusį žmogų, kuris negali išlipti iš vandens. 

Ištrauktas iš vandens asmuo perduotas medikams. 

Policijos duomenimis, 15 val. 4 min buvo gautas pranešimas, kad nuo Baltojo tilto nušoko žmogus, asmuo plaukė Žvėryno link. informacija buvo perduota gelbėjimo tarnyboms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat gautas antras pranešimas 15 val. 6 min., kad prie Baltojo tilto galimai Neryje plūduriuoja žmogus, kurį neša link Vingio parko pusės. Žmogus bandė išlipti, bet vėl įkrito į vandenį. 

Vėliau pranešta, kad policijos pagalba nebereikalinga.

Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, medikai su gelbėtojais ištraukė asmenį, jį apžiūrėjo ir jis buvo išvežtas į gydymo įstaigą.

Tarnybų įvykio vietoje nebėra. 

 

D
D
2025-10-02 15:59
,,nukrito,,?
Gal nušoko nuo tilto?
Nukrito, kaip maišas.
Atsakyti
