Vilniui Kalėdų eglė kainavo virš 100 tūkst. eurų: štai ką sako gyventojai

Užvirė tikra žaliaskarių kova – gyventojai renka gražiausią. Katedros aikštę užplūdo kone dvidešimt penki tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių, kurie užkūrė tikrą šokių ir šventinių emocijų šėlsmą.
Puošiasi ir kiti miestai – štai Klaipėdoje besisukanti, penkių kilometrų ilgio girlianda apjuosta Kalėdų eglė primena Niujorko žaliaskarę.
Švytinti 16 metrų aukščio, natūrali Vilniaus miesto Kalėdų eglė. Ji pasipuošusi raudonais ir aukso spalvos žaisliukais. Aplink ją – šešių kilometrų ilgio švieselės, kurios spinduliuoja šiluma ir kalėdiniu jaukumu.
Gyventojai negali atsigrožėti žaliaskare – atėję į šventę ją fotografuoja, filmuoja. Aplink tvyro bendrystės jausmas – žmonės, susirinkę iš visos Lietuvos, susikibę rankomis kartu mėgaujasi švente, šoka ir linksminasi.
„Šita geltona spalva, raudona, auksinė, man rodos, spalvos, atsipindinčios kalėdinį laikotarpį, šimtu procentu.“
„Viskas – lemputės, viskas, labai graži, viskas labai tobula! “
„Ji tokia kukli, bet kartu ir išdidi. Tokia spindinti.“
Į eglės įžiebimą susirinko beveik dvidešimt penki tūkstančiai žmonių. Sausakimša ne tik Katedros aikštė, bet ir šalia esančios gatvės, Gedimino prospektas.
Gyventojai – nustebę
„Kiek metų buvom, niekada tiek žmonių nebuvo. Šiemet labai labai daug žmonių. – Vos praisbrovėt? – Taip! Mes ėjom susikibę visi.“
Eglutės įžiebimo susirinko pasižiūrėti ir užsieniečiai iš Portugalijos, Azerbaidžano ir kitų šalių.
Lemputės labai gražios, čia tiek daug žmonių miesto centre, todėl labai smagu.
„ Mes taip mėgaujamės – esame tikrai įsimylėję. Taip! Ačiū!“
„Aš dievinu šią atmosferą. Niekad nebuvau tokioje vietoje, kur tiek daug žmonių.“
Vilniaus kalėdinė eglė šiemet kainavo tiek pat, kiek pernai – 119 tūkstančių eurų. Šventės lankytojai lygina šių ir praėjusių metų egles.
Įspūdžiais dalijasi ir Klaipėdos gyventojai
Jau dešimtus metus Klaipėda pasitinka su gyva, žalia, žmonių dovanota egle. Ir šia gražia tradicija ne pirmi metai kaip yra užkrėtusi ir kitus Lietuvos miestus.
Kitaip nei kituose miestuose, Klaipėdos eglė sužibo viduryje dainos. Penkių kilometrų ilgio girlianda apjuosta žaliaskarė primena pagrindinę Niujorko eglę. Maža to, ji sukasi. Na, o klaipėdiečiai, kaip visada – gražiausia laiko savo miesto eglutę.
„Kurio miesto eglutė gražiausia? – Mūsų – Klaipėdos. – Kodėl? – Mūsų visais metais būna įžiebta gyva ir tiesiog nuostabi eglutė.“
„Man rodos, Klaipėdos pati gražiausia. – Kodėl? – Sukasi ratu, tokia natūrali ir mačiau net kaip ją vežė, transportavo, tai man įspūdis buvo didžiausias.“
„Mes pradėjom gyvą ir užkrėtėm Lietuvą. Visų gražios. Bet kas namų, tas visą laiką gražiausia.“
