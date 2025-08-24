Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus savivaldybė Ukrainai perdavė automobilių, mobiliųjų telefonų, kompiuterių

2025-08-24 21:40 / šaltinis: BNS
2025-08-24 21:40

Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Ukrainai automobilių, mobiliųjų telefonų bei kompiuterių.

Vilniaus savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Ukrainai automobilių, mobiliųjų telefonų bei kompiuterių.

0

Kaip sekmadienį pranešė pati savivaldybė, parama perduota bendradarbiaujant su VšĮ „Miliūtė“, parama perduota po pagalbos prašymo iš Černivcų apskrityje esančio Novoselicos miesto.

„Ukraina nepriklausomybės dieną sutinka karo sąlygomis, todėl mes savo ruožtu ir toliau padedame ten, kur pagalbos reikia labiausiai. Šįkart perdavėme techninę įrangą ir transporto priemones Novoselicos miestui, tačiau čia nesustojame – ieškome būdų įgyvendinti ir kitų miestų, kurie kreipėsi į mus, prašymus. Esame pasirengę padėti tiek, kiek reikės“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak savivaldybės, nuo plataus masto invazijos pradžios Novoselicos miesto bendruomenė aktyviai priima perkeliamus asmenis iš kitų Ukrainos regionų, suteikia jiems laikiną prieglobstį, humanitarinę pagalbą ir padeda integruotis į vietos gyvenimą.

Vilniaus miesto taryba patvirtino sprendimą perduoti penkis automobilius, 20 mobiliųjų telefonų ir 50 kompiuterių.

Pernai Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją dėl paramos Ukrainos pergalės planui ir Taikos formulei. Šiuo dokumentu įsipareigota miesto biudžeto plane išlaikyti atskirą eilutę paramai Ukrainai.

Anot savivaldybės, pernai Ukrainai skirta parama viršijo 1,1 mln. eurų. Vilnius rėmė Dniprą, Charkivą, Bravorus, Kyjivą, skyrė lėšų labdaros organizacijoms, švietimo iniciatyvoms bei infrastruktūrai atstatyti.

