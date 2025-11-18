Valstybės kontrolierė: naujų biudžeto pajamų šaltinių politikai turėtų pradėti ieškoti jau dabar

„Fiskalinė situacija Lietuvoje šiandien tikrai yra nebloga. Tai, ką mes aiškiai pasakėme, tai kad atitinka biudžetas (…) Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisykles, tuo viskas ir pasakyta. Tačiau kartu sakome labai aiškiai – turime matyti perspektyvą, ne žiūrėti šiandien, bet žiūrėti į perspektyvą“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė I. Segalovičienė.
„Skolinimosi apimtys tikrai kol kas yra valdomos, bet viską išspręs naujos pajamos, Lietuvai reikia naujų pajamų“, – teigė valstybės kontrolierė.
Valstybės kontrolės (VK) išvadoje 2026-2028 metų valstybės biudžeto projektui teigiama, kad, per ateinančius metus neradus naujų tvarių biudžeto pajamų šaltinių, 2029-aisiais Lietuvai teks mažinti gynybos finansavimą.
Anot I. Segalovičienės, tai reiškia, kad politikai turėtų koncentruotis į naujų biudžeto pajamų paieškas, net jei tai politiškai nenaudinga, ir iš anksto pradėti diskusijas apie naujų mokesčių įvedimą ar efektyvesnį išlaidų valdymą.
„Nes 2029 m., jeigu nebus išimtis vėl pritaikoma, jeigu nebus naujų pajamų, tikrai reikės svarstyti – ar didinti gynybai finansavimą, ar nurėžti kažkokias viešąsias išlaidas“, – pridūrė ji.
„Suprantu, kad sudėtinga šita (…) naujų pajamų paieškos tema, bet mano darbas yra pasakyti teisybę ir paskatinti pažiūrėti realybei į akis. (…) Kuo anksčiau pradėsime apie tai diskutuoti, kuo anksčiau rasime gerus sprendimus, o ne karštus paskutinės minutės sprendimus, tuo Lietuvai bus geriau, nes potencialo tam dar yra“, – tikino valstybės kontrolierė.
Šiuo metu galioja Europos Sąjungos (ES) patvirtinta Lietuvos biudžeto deficito išlyga, leidžianti į deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Dėl to 2026-2028 metų valstybės biudžeto projektas atitinka fiskalinės drausmės taisykles, bet iki išnaudojant šią išlygą Lietuvai būtina užtikrinti tvarius gynybos ir kitų sričių finansavimo šaltinius.
„Jeigu nepratęs (ES šios išlygos taikymo – ELTA), matome, kad iki 2028 metų reikės priimti sprendimus, nes reikės mažinti (biudžeto – ELTA) deficitą“, – teigė I. Segalovičienė.
Pagal parlamente svarstomą valstybės biudžeto projektą, valdžios sektoriaus skola kitąmet sieks 45,1 proc. nuo BVP, 2027 m. – 48,5 proc., o 2028 m. – 50,1 proc. nuo BVP.
Remdamasi deficito projekcijomis ir biudžeto projekte pateikta informacija, VK projektuoja, kad skola 2028 m. sieks beveik 51 proc. BVP arba apie 12 proc. punktų daugiau nei pernai, kas reiškia, kad papildomų biudžeto pajamų poreikis toliau stiprės.
VK skaičiavimu, valstybės skola vidutiniu laikotarpiu gali augti greičiau nei planuojama ir 2028 m. pusę šalies BVP viršyti smarkiau – siekti 53,8 proc.
