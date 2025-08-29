Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaikšnoras: Lietuvos oro erdvę pažeidusi „Gerbera“ būtų naikinama

2025-08-29 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 09:33

Jeigu Lietuvos oro erdvę dar kartą pažeistų bepilotis orlaivis „Gerbera“, dronas būtų užfiksuojamas greičiau ir būtų naikinamas, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

„Gerbera“ BNS Foto

Jeigu Lietuvos oro erdvę dar kartą pažeistų bepilotis orlaivis „Gerbera“, dronas būtų užfiksuojamas greičiau ir būtų naikinamas, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

REKLAMA
7

„Taip, mes ją („Gerberą“ – ELTA) pamatytume, mes ją fiksuotume ir mes ją naikintume“, – penktadienį LRT radijui teigė R. Vaikšnoras.

Be to, kariuomenės vadas pakartojo, jog po paskutiniojo incidento su „Gerbera“ arčiau Baltarusijos sienos buvo dislokuotos turimos trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilniaus kryptyje turime padidintą budrumą ir galimybę naikinti jau ne minučių, ne valandų, bet sekundžių (reikalu – ELTA), kai bus sprendimai“, – tvirtino jis.

REKLAMA
REKLAMA

R. Vaikšnoras taip pat priminė, kad dalyje pasienio su Baltarusija yra laikinai uždaryta oro erdvė.

REKLAMA

„Galima sakyti, nuo Rūdninkų poligono pakraščių iki Pabradės. Tai kryptis, kur tie du dronai įskrido. Ar tai yra sistemiška, kol kas negalime iš dviejų atvejų sakyti, tačiau žinant, koks yra jautrumas, iš tų dviejų atvejų bandome sudėlioti, kad čia yra pakankamai svarbi kryptis“, – sakė jis.

Kariuomenės vadas pažymėjo, jog atitinkamai šiandien sutrumpintas ir reagavimo į oro erdvės pažeidimus algoritmas – krašto apsaugos ministrė įgaliojo karinių oro pajėgų operatyvinį budėtoja duoti leidimą naikinti Lietuvos erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiai dienai yra visas algoritmas, sutrumpinta grandinė. Oro pajėgų operatyvinis budėtojas, kuris, kaip turi teisę pakelti mūsų Baltijos NATO oro policijos naikintuvus, taip ir (teisę – ELTA) duoti komandą naikinti“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.

„Krašto apsaugos ministrė įgaliojo operatyvinį budėtoją būtent dėl to paprasčiausio elementaraus dalyko – tai yra laikas, tai yra sekundės“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.

REKLAMA

Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Aha, mes jau matėm
Aha, mes jau matėm
2025-08-29 09:40
Kaip jūs ją pamatėt, kaip jūs ją fiksavot... ir kaip prašėt grybautojų ją surasti....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų