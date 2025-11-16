„Užsimąsčiau“ – Vilniuje susidūrus dviem motociklininkams kaltininkas atvirai prakalbo, kas įvyko

Viena neatidumo akimirka prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje baigėsi avarija. Nukentėjusiajai per šį incidentą lūžo ranka.
Kaltę pripažinęs vairuotojas išvengė teistumo, jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Po smūgio sužalota motociklininkė
Incidentas įvyko Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Susidūrė du motociklai.
„Yamaha“ vairuotojas Dainius, neįvertinęs eismo sąlygų ir nepalikęs saugaus atstumo, atsitrenkė į priekyje ta pačia kryptimi važiavusio „Honda“ motociklo galą.
Po smūgio abu motociklai nugriuvo, o nukentėjusioji patyrė sužalojimų, kurie Valstybinės teismo medicinos tarnybos išvada pripažinti nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Jai nustatytas kairiojo stipinkaulio lūžis ir nubrozdinimai.
Kaltę pripažino ir gailėjosi
Teisme Dainius kaltę pripažino visiškai. Vyras prisipažino, kad „užsimąstė“ ir tada nutiko nelaimė.
Aikštelėje jis važiavo apie 40-50 km/val. greičiu ir nespėjo laiku sureaguoti bei sustoti. Taip jis kliudė priekyje greitį sulėtinusią motociklininkę.
Vyras teigė iškart pribėgęs patikrinti, kaip jaučiasi nukentėjusioji, siūlė jai savo pagalbą. Avarijos metu buvo šviesu, danga – sausa.
Viena liudytoja pasakojo, kad matė, kaip „Yamaha“ įsirėžė į priešais stabdžiusi „Honda“ motociklą. Dainius pareigūnams aiškino važiavęs iš paskos ir nespėjęs sustabdyti.
Teismo verdiktas
Teismas konstatavo, kad Dainius pažeidė Kelių eismo taisykles. Jis nepaliko saugaus atstumo, nepasirinko važiavimo sąlygoms tinkamo greičio ir laiku nesustabdė transporto priemonės, nors kliūtį turėjo ir galėjo pastebėti.
Vilniaus miesto apylinkės teismas įvertino Dainiaus kaltės pripažinimą, nuoširdų gailėjimąsi ir kitas aplinkybes.
Todėl vyrą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį laiduotojos atsakomybei 1 metams be užstato.
Nukentėjusiosios civilinis ieškinys teisme atmestas, tačiau iš Dainiaus priteista 1,5 tūkst. eurų advokatės paslaugų išlaidoms atlyginti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
