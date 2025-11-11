 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Panevėžio rajone: susidūrus automobiliams, nukentėjo trys žmonės

2025-11-11 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 09:24

Panevėžio rajone pirmadienio rytą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo trys žmonės, informavo policija.

Policija, asociatyvinė nuotr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Panevėžio rajone pirmadienio rytą susidūrus dviem automobiliams, nukentėjo trys žmonės, informavo policija.

0

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 7.20 val. A9 kelyje vyras (gim. 1976 m.), vairuodamas automobilį „Nissan Qashqai“, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su link Panevėžio važiavusiu automobiliu BMW, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.). 

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio BMW vairuotojas ir „Nissan Qashqai“ keleiviai – moteris (gim. 1983 m.) ir nepilnametis (gim. 2010 m.). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

