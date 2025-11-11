Avarija Panevėžio rajone: susidūrus automobiliams, nukentėjo trys žmonės

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 7.20 val. A9 kelyje vyras (gim. 1976 m.), vairuodamas automobilį „Nissan Qashqai“, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su link Panevėžio važiavusiu automobiliu BMW, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio BMW vairuotojas ir „Nissan Qashqai“ keleiviai – moteris (gim. 1983 m.) ir nepilnametis (gim. 2010 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
