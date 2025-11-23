Užfiksavo, kas viduryje dienos dedasi prie Alytaus darželio: „Baisu“

Vaizdo įrašas paviešintas lapkričio 11 d. Autorė nurodo, kad veiksmas vyksta Alytuje prie darželio-lopšelio „Putinėlis“.
„Alytus, prie Putinų gatvės darželio. Baisu“, – rašo alytiškė Eglė.
Vaizdo įraše matyti moteris ir vyras. Abu galimai neblaivūs arba apsvaigę.
Nufilmuota, kaip moteris atsisukusi daželio pusėn rodo vidurinį pirštą.
Vėliau iš maišo išsitraukia paltą ir bando užsivilkti ant striukės. Įkišusi ranką į rankovę sustoją, bando paltą išsversti, susvyruoja.
Sureagavo kiti gyventojai
Paivešinus vaizdo rašą, netrukus sureagavo ir kiti alytiškiai:
„Kažkoks siaubas, ir dar prie darželio.“
„Panašu, kad apsvaigę kvaišalais.“
„O, siaube.“
Kiti komentatoriai nepagailėjo kritikos filmavusiems – ragino ne filmuoti, o kviesti policiją:
„Kvieskite policiją, o ne filmuokite.“
„Suteiktų pagalbą tokiems, o ne filmuotų.“
Tiesa, buvo ir žeminančių bei smurtą skatinančių komentarų. Bendrai šis vaizdo įrašas susilaukė didelio susidomėjimo.
Paklausėme Alytaus policijos, ar pastarosiomis savaitėmis pareigūnai gavo pranešimą dėl minimų asmenų, taip pat dėl galimo psichoaktyviųjų medžiagų platinimo Alytuje. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!