TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM pareiškė protestą Rusijai dėl Estijos oro erdvės pažeidimo

2025-09-21 16:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 16:48

Sekmadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl rugsėjo 19 d. Rusijos karinių oro pajėgų naikintuvų įvykdyto Estijos Respublikos oro erdvės pažeidimo, skelbiama pranešime spaudai.

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

0

URM taip pat pareiškė protestą dėl tą pačią dieną atliktų pavojingų skrydžių virš Lenkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje esančios naftos platformos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigia ministerija, Rusijos atstovui pareikšta, kad Lietuva šiuos incidentus vertina kaip šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus, kuriais eskaluojama įtampą Baltijos jūros regione.

URM pareikalavo, kad Rusijos Federacija imtųsi visų priemonių, jog tokios provokacijos ateityje nepasikartotų.

Kaip teigiama pranešime, Rusijos ambasados atstovą šiandien iškvietė ir Latvijos užsienio reikalų ministerija. Tai – koordinuotas Baltijos šalių žingsnis, rodantis paramą Estijai.

Kaip buvo pranešta anksčiau, penktadienio rytą trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35. 

Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, o pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.

Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

