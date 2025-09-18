URM: Lietuva įgyvendino EBPO rekomendacijas dėl valstybinių įmonių reguliavimo

Anot jos, valstybės valdomų įmonių skaičius šalyje per dešimtmetį sumažėjo nuo 120 iki 33, o sektoriaus vertė ir pajamos augo.
„Ši pažanga – vienas didžiausių Lietuvos narystės EBPO pasiekimų“, – pranešime teigė užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus.
Ministerijos teigimu, EBPO sprendimas užbaigti rekomendacijų įgyvendinimą patvirtina reikšmingą Lietuvos pažangą VVĮ srityje.
2024 m. EBPO produktų rinkos reguliavimo indekse Lietuva užėmė pirmąją poziciją, didžiausia pažanga pasiekta šioje srityje pasiekta, kai pakilta iš 32 vietos 2018 m. pakilta į 8 vietą 2023 m.
EBPO rekomendacijos Lietuvai apėmė valstybės nuosavybės funkcijų stiprinimą, VVĮ valdybų nepriklausomumo didinimą, valstybės įmonių pertvarką į akcines ir uždarąsias akcines bendroves, aukštos kokybės apskaitos ir auditavimo standartų diegimą bei VVĮ vadovų kadencijų trukmės reguliavimą.
EBPO nare Lietuva tapo 2018 m.
