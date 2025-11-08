 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tvyrant įtampai dėl Baltarusijos sprendimo Ruginienė lankosi pasienyje

2025-11-08 14:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 14:13

Premjerė Inga Ruginienė šeštadienį lankosi Lietuvos pasienyje su Baltarusija, tarp šalių toliau tvyrant įtampai po to, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas atsisakė laikinai atverti Šalčininkų kontrolės punktą ir į Lietuvą leisti grįžti tūkstančiams pasienyje įstrigusių vilkikų.

Inga Ruginienė (nuotr. facebook.com)

Premjerė Inga Ruginienė šeštadienį lankosi Lietuvos pasienyje su Baltarusija, tarp šalių toliau tvyrant įtampai po to, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas atsisakė laikinai atverti Šalčininkų kontrolės punktą ir į Lietuvą leisti grįžti tūkstančiams pasienyje įstrigusių vilkikų.

0

Šiuo metu Lietuvos siena su Baltarusija yra uždaryta – tokį sprendimą spalio pabaigoje priėmė Vyriausybė, reaguodama į kontrabandinių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdį.

„Premjerė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais apžiūri situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – tiek žemėje, tiek iš oro“, – Eltai šeštadienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

„Ministrė pirmininkė nori pamatyti realų vaizdą ir įvertinti padėtį savo akimis“, – teigė jis.

Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.

Premjerės patarėjas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.
Lietuvai uždarius sieną su Baltarusija, VSAT ramina: eilės nesusidarys (1)

